Rząd przyjął projekt o "500 plus" dla niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy zakładającej wypłatę świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rząd szacuje, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tysięcy osób, a docelowo 500 tys. osób.

"Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego świadczenia, o wprowadzeniu świadczenia dla osób, które są zupełnie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. To będzie świadczenie o wysokości 500 zł miesięcznie, które chcemy, żeby zaczęło obowiązywać już od IV kw., od 1 października tego roku. (...) Dziś, po dyskusji długiej na Radzie Ministrów wdrażamy ten projekt" - powiedział premier.

"Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tysięcy osób, a w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało grupę osób, które będą podlegały pod ten program może pojawić się 100 tysięcy lub nawet 200 tysięcy rodaków (...) Mamy przybliżoną wiedzę i w związku z tym byliśmy w stanie zabezpieczyć środki (...) te środki pojawiają się w związku z wygraną w sądzie I instancji UE i jak wyrok się uprawomocni, to będziemy podejmowali dalsze decyzje, w jaki sposób ta sprawa podatku będzie realizowana przez nasz rząd" - dodał.

Próg dochodowy 1100 zł

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa, zaznaczyła, że pomoc będzie dotyczyć wszystkich osób niezdolnych do pracy, których dochód wynosi mniej niż łącznie 1100 zł.

"W ubiegłym roku podnieśliśmy najniższą rentę to 1.100 zł, stąd pojawia się w ustawie ten tzw. próg dochodowy. Ta ustawa będzie bowiem dotyczyła wszystkich osób, które mają mniej niż łącznie 1100 zł. Te które będą miały powyżej 1.100 zł na tym etapie niestety nie znajdują się w ustawie" - powiedziała.

"Ja się niezwykle cieszę z tego, że dzisiaj mówimy o nowej ustawie, bowiem rząd działając wiarygodnie i rzetelnie określił, że mamy środki. Te środki przewidziane są w wysokości 3 mld zł rocznie na to dodatkowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jako resort przewidujemy, że docelowa grupa ta to będzie około 500 tys. osób" - dodała minister.

Jaka będzie procedura?

"Powiem króciutko o procedurze: osoby, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielności, do samodzielnej egzystencji występują z wnioskiem do właściwych organów" - powiedziała Borys-Szopa. Jak zaznaczyła świadczenie będzie przyznane na wniosek. Wyjaśniła, że osoba, które ma orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności wydane przez ZUS, z wnioskiem ma wystąpić do ZUS, osoba, która na orzeczenie wydane przez KRUS, ma wystąpić do KRUS. W przypadku służb mundurowych z wnioskiem należy wystąpić do właściwych im instytucji, a w przypadku orzeczeń wydanych przez inne przedmioty orzekające z wnioskami należy wystąpić do ZUS. Dodała, że na złożenie wniosku będzie pół roku.

"Wydaje się to proste. Mamy nadzieję, że zostanie dobrze przyjęte" - mówiła minister.

"Cieszę się, że to jest kolejny etap podjęty przez ten rząd i skierowany do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Mamy nadzieje również, że w ten sposób pomożemy trochę rodzinom opiekującym się tymi osobami przez lata, bo przypomnę, że 500 plus dla niepełnosprawnych skierowany jest dla osób powyżej 18 roku życia" - powiedziała Borys-Szopa. "Mamy nadzieję, że chociaż odrobinę rodzinom, które do tej pory samotnie dźwigały ciężar opieki nad tymi niepełnosprawnymi, w jakiś sposób konkretny, wymierny będziemy w stanie pomóc" - dodała.

Świadczenie będzie finansowane z funduszu solidarnościowego

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że finansowanie tego projektu jest zapewnione.

"Środki w funduszu solidarnościowym już dzisiaj są zasilane z dwóch źródeł - to jest podatek od osób, które zarabiają powyżej 1 mln zł rocznie w wysokości 4 proc. oraz część składki na Fundusz Pracy" - powiedział we wtorek premier.

"W tym roku nie przewidujemy jakichkolwiek problemów m.in. ze względu na to również, że obejmie to niewielką część roku, prawdopodobnie trzy miesiące. W przyszłym roku pojawiają się już właśnie w pełnym cyklu rocznym środki z opodatkowania osób zarabiających powyżej 1 mln zł, a więc też to finansowanie jest zapewnione" - zapewnił premier.

Jak wynika z wcześniej opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu projektu, świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji miałoby przysługiwać w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia.

"Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł" - napisano.

"W przypadku zaprzestania pobierania świadczenia uprawniającego osobę do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wzrostu wysokości tego świadczenia powyżej kwoty 1600 zł lub utraty orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie przysługiwało" - dodano.

Z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), ale ze względu na niską wysokość, świadczenie to może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych, a w szczególności tych wynikających z naruszenia sprawności organizmu, na skutek którego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.(PAP/PAP Biznes)

autorki: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

