W poniedziałek startuje nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus" – przypomina minister rodziny Marlena Maląg. Samorządy mogą się starać o dofinansowanie nawet do 33 tys. zł na jedno nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szefowa MRPiPS zapowiedziała, że w poniedziałek rozpocznie się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus".

"Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego chcieliśmy dać więcej czasu na zapoznanie się z zasadami programu wszystkim zainteresowanym, czyli zarówno jednostkom samorządowym, jak i podmiotom niepublicznym. To podobnie jak w latach poprzednich 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi" - wskazała minister.

Podkreśliła, że od 2018 r. budżet programu zwiększył się ze 151 mln zł do 450 mln zł.

W przypadku modułu obejmującego nowe miejsca opieki utworzone przez gminy na zgłoszenia można składać do 16 października. Natomiast termin na składanie wniosków dla pozostałych modułów upływa 6 listopada.

Maląg wskazała, że przyspieszono też czas na ogłoszenie wyników. W przypadku modułu na tworzenie nowych miejsc przez gminy będzie to 27 listopada 2020 r., a dla pozostałych modułów – 15 stycznia 2021 r.

"Każdy rodzic dobrze wie, jak ważna dla łączenia życia rodzinnego z aktywnością zawodową jest dostępność miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Celem programu +Maluch plus+ jest właśnie wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3." - podkreśliła szefowa MRPiPS.

W Polsce działa obecnie ponad 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki. Maląg zwróciła uwagę, że to o niemal 100 tys. więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Minister zachęciła do składania ofert do przyszłorocznej edycji programu "Maluch+". "Jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego, to dofinansowanie może wynieść nawet 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym – na terenie gmin, gdzie do tej pory nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie gmin, gdzie takie placówki funkcjonują, to do 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. To jest o 5 tys. zł więcej niż w edycji 2020." - zaznaczyła szefowa resortu rodziny.

Dodał, że w przypadku nowych miejsc tworzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządowe, dofinansowanie wynosi do 10 tys. zł. Z kolei dofinansowanie na utworzenie 1 nowego miejsca u dziennego opiekuna wynosi do 5 tys. zł.(PAP)

