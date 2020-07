Zysk netto X-Trade Brokers w I półr. '20 wyniósł 293,5 mln zł

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Zysk netto grupy X-Trade Brokers w pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 293,5 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez spółkę. Przychody w pierwszym półroczu wzrosły do 518,2 mln zł z 88,8 mln zł przed rokiem.

W samym drugim kwartale 2020 r. zysk netto grupy wyniósł 117,5 mln zł, a przychody 211,5 mln zł.

"Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom (przychodów - PAP) były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach" - napisano.

W pierwszym półroczu grupa pozyskała 52,4 tys. nowych klientów wobec 16 tys. rok wcześniej.

"To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 23,7 tys. do 52,1 tys., tj. o 119,9 proc. rdr. Intencją zarządu na 2020 r. i lata kolejne jest dalszy przyrost bazy klienckiej" - dodano.

Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 138,6 mln zł i były o 55 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku spółka przekaże w raporcie, którego publikacja została przewidziana na 21 sierpnia. (PAP Biznes)

