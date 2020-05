"Przyjmij 250 zł". Darmowe bony z Rossmanna to oszustwo

Darmowe bony na 250 zł od Rossmanna to oszustwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod sieć drogerii i „oferują” rabat za wypełnienie ankiety. Uważaj możesz stracić całe oszczędności i dostęp do rachunku.

„Przyjmij 250 zł” - w taki sposób przestępcy chcą oszuakć klientów Rossmanna. Wyłudzacze „oferują” swoim ofiarom darmowy bon na zakupy w drogerii w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety. Na Facebooku oszuści wysyłają zaproszenie do grupy „Przyjmij 250 zł” i zachęcają do wypełnienia kwestionariusza, który rzekomo pochodzi od firmy Rossmann.

- Wszystkie organizowane przez naszą firmę konkursy i promocje prezentowane są wyłącznie w naszych sklepach, gazetkach promocyjnych, magazynie „Skarb”, oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, aplikacji Rossmann PL oraz na stronie: www.rossmann.pl i nie wiążą się z dodatkową opłatą - przeczytamy w komunikacie drogerii Rossmann.

Rossmann apeluje o wzmożoną ostrożność, skrupulatne czytanie zamieszczonych treści o promocjach i nagrodach oraz sprawdzanie zgodności podanych informacji z oficjalnymi kanałami Rossmanna. Firma ostrzega również przed otwieraniem linków/ SMS-ów przesyłanych z nieznanych źródeł nakłaniających do podania danych np. nr. PESEL, hasła do konta bankowego, nr karty kredytowej, czy też dokonania drobnej opłaty za dezynfekcję przesyłki w celu otrzymania nagrody lub bonu na zakupy do drogerii Rossmann.

Wyłudzacze wykorzystują dane osobowe m.in. do przejęcia kontroli nad rachunkiem bankowym, a w konsekwencji do „wyczyszczenia” go z dostępnych środków. Oprócz tego oszuści mogą wziąć kredyt, wykorzystując pozyskane informacje. O tym jakie podjąć kroki, w przypadku gdy podejrzewamy, że mogliśmy paść ofiarą kradzieży tożsamości,

