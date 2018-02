Polak łatwo kupi zagraniczną nieruchomość?

Swoboda przepływu kapitału to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. Właśnie dlatego Polacy mogą swobodnie kupować nieruchomości położone na terenie innych krajów członkowskich UE. Ewentualne ograniczenia dotyczą tylko zakupu ziemi rolnej o dużej powierzchni oraz nieruchomości ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Warto jednak pamiętać, że nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej dają możliwość zakupu działki lub lokalu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się zasadom nabywania nieruchomości, które obowiązują w krajach interesujących dla Polaków (USA, Rosji, Norwegii oraz Szwajcarii).

Stany Zjednoczone są przyjazne dla nabywców nieruchomości

Krótki przegląd zasad nabywania nieruchomości, warto rozpocząć od Stanów Zjednoczonych. Ten kraj prowadzi dość restrykcyjną politykę imigracyjną, ale nie stawia większych przeszkód przed legalnie przebywającymi obcokrajowcami, którzy chcą nabyć nieruchomości. Ewentualne regulacje nie są szczególnie uciążliwe i dotyczą wybranych transakcji. Mowa o takich kwestiach jak:

zakup ziemi rolnej wymagający późniejszego zgłoszenia (w ciągu 90 dni) do organu administracji federalnej zajmującego się kwestiami rolnictwa (Secretary of Agriculture)

konieczność dokonania zgłoszenia do Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, w ciągu 45 dni od zakupu przynajmniej 10% udziałów lub akcji przedsiębiorstwa wykazującego nieruchomości w swoich aktywach

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl cudzoziemcy posiadający w USA nieruchomościowe inwestycje o wartości przynajmniej 50 000 USD, corocznie muszą wypełniać odpowiedni formularz informacyjny. Poza takimi biurokratycznymi wymogami, Stany Zjednoczone nie stawiają istotnych przeszkód przed nabywcami nieruchomości z innych krajów.

Ciekawie przedstawia się również kwestia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców (np. Polaków) na terenie Rosji. Wspomniany kraj zliberalizował już obrót nieruchomościami. Warto pamiętać, że jeszcze przez pewien czas po upadku ZSRR (do 2001 r.), cudzoziemcy mogli swobodnie ubiegać się tylko o użytkowanie wieczyste działek z państwowego zasobu. Obecnie rosyjski rynek nieruchomości jest już zliberalizowany i cieszy się zainteresowaniem zachodnich inwestorów. Takie osoby oczywiście muszą sobie zdawać sprawę z ryzyka politycznego oraz prawnego.

W przypadku Rosji, pewne ograniczenia dla cudzoziemców są związane jedynie z zakupem ziemi położonej blisko granic kraju oraz nabywaniem gruntów rolnych. Atutem rosyjskiego rynku jest brak kilku obciążeń podatkowych dotyczących nieruchomości, które znamy z Polski. W Federacji Rosyjskiej nie ma np. odpowiednika polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych (przy zakupie nieruchomości) oraz podatku od spadków i darowizn. Właściciele rosyjskich nieruchomości muszą natomiast zapłacić podatek katastralny.

Szwajcarzy wciąż ograniczają dostęp do swoich nieruchomości

Szwajcaria to kolejny kraj "nieunijny", który może interesować Polaków pod kątem inwestowania w nieruchomości. Niestety szwajcarskie restrykcje kontrastują z dość liberalnym podejściem do inwestorów w USA i Rosji. Warto wiedzieć, że na terenie Konfederacji Szwajcarskiej nadal obowiązują przepisy ograniczające dostęp cudzoziemców do nieruchomości. Te regulacje znane pod potoczną nazwą "Lex Koller" (od nazwiska chadeckiego prezydenta Kollera), mają na celu ograniczenie wzrostów cen domów, mieszkań i działek. Utrzymanie "Lex Koller" tłumaczy się tym, że nieruchomościowa drożyzna pozostaje jednym z największych problemów Szwajcarii. Nieskrępowany dostęp zagranicznych inwestorów do małego rynku szwajcarskich nieruchomości, z pewnością mógłby jeszcze bardziej wywindować ceny.

W Szwajcarii obecnie toczy się debata na temat zmian w przepisach ograniczających dostęp cudzoziemców do rynku nieruchomości. Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl trudno jednak przesądzać, czy ewentualne zmiany podążą w kierunku liberalizacji przepisów. Na szczęście Polacy (podobnie jak obywatele innych krajów UE/EFTA), mogą liczyć na pewne preferencje w zakresie nabywania szwajcarskich nieruchomości. Warunkiem jest posiadanie jednego z pozwoleń na pobyt ("B EC EFTA" lub "C EC EFTA"). W przeciwnym razie, inwestycyjny zakup nieruchomości będzie wymagał uzyskania zgody władz kantonu. Warto pamiętać, że roczna liczba takich pozwoleń jest ograniczona.

Nieruchomościowym inwestorom (m.in. z Polski), może spodobać się podejście norweskich władz. Kraj fiordów cechuje się bowiem brakiem uciążliwych restrykcji dla cudzoziemców dotyczących nabywania nieruchomości. Takich ograniczeń nie wprowadzono, pomimo że Norwegia podobnie jak Szwajcaria, boryka się z problemem wysokich cen nieruchomości. Liberalna polityka w zakresie nabywania norweskich nieruchomości, dotyczy nie tylko osób oraz firm z krajów UE/EFTA (w tym Polski).

Trzeba nadmienić, że nieruchomość na terenie Norwegii mogą nabyć osoby nieposiadające prawa stałego pobytu. W takiej sytuacji, norwescy urzędnicy będą wymagali rejestracji nabywcy nieruchomości. Warto wiedzieć, że przed nabyciem większej działki (m.in. rolnej), konieczne jest uzyskanie zgody lokalnych władz. Ten obowiązek, któremu podlegają również Norwegowie, nie dotyczy m.in. działek pod budowę domu o powierzchni do 2000 mkw. Uzyskanie pozwolenia na transakcję nie jest trudne i zwykle nie nastręcza kłopotów (nawet jeśli zakup nieruchomości ma charakter stricte inwestycyjny).

Andrzej Prajsnar