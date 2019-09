Pociągi II linii metra ruszyły nowym odcinkiem na Pradze-Północ i Targówku

W niedzielę pociągi II linii metra zaczęły kursować nowym odcinkiem wybudowanym na Pradze-Północ i Targówku. W tym dniu przejazdy linią M2 są bezpłatne. Pierwsze składy nowego odcinka podziemnej kolei pojawiły się przed popołudniem na stacjach Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

W wydarzeniu poprzedzającym uruchomienie nowego odcinka linii metra M2 wzięli udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski.

Prezydent Warszawy powiedział z tej okazji, że "metro dojechało na Targówek". "Dzisiaj otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować" – poinformował prezydent stolicy i dodał, że metro będzie dalej rozbudowywane. "Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli" – dodał.

"Tych stacji metra i po tej stronie Wisły, i po drugiej stronie Wisły będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to będzie zmieniało życie warszawianek i warszawiaków" – ocenił.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". "To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej" – przypomniał. Poinformował ponadto, że trwają prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

Minister Jerzy Kwieciński z okazji otwarcia nowych stacji, powiedział, że "to ważna chwila, bo oddajemy kolejny odcinek metra".

"Jest to jeden z największych projektów, jakie realizujemy w tej perspektywie finansowej. A jeśli połączymy dwa projekty metra, bo w tej chwili oddajemy odcinek w kierunku wschodnio-północnym, ale jeszcze jest realizowany odcinek metra w kierunku zachodnim, to razem jest to projekt na prawie 8 mld złotych z dofinansowaniem UE" – wskazał.

Zwrócił przy tym uwagę, że "metro warszawskie jest jednym z największych beneficjentów wsparcia unijnego w Polsce". "Nie ma drugiego takiego beneficjenta na poziomie samorządów w Polsce jak metro warszawskie" – ocenił.

Biorący także udział w konferencji zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski mówił o tym, że "metro warszawskie w stu procentach wpisuje się w politykę miejską UE".

"Właśnie dlatego metro warszawskie jest dofinasowane w takiej wysokości" – podkreślił i przypomniał, że w zeszłym roku z metra w stolicy skorzystało blisko 235 milionów pasażerów.

"Dotacje te, dotacje bezzwrotne, to jest wyraz solidarności zamożniejszych społeczeństw unijnych z tymi społeczeństwami, które swój dobrobyt i zamożność dopiero budują. Warto o tym pamiętać za każdym razem, kiedy otwieramy coś dofinansowanego z UE" – zauważył.

Uruchomieniu nowych stacji metra towarzyszyły także atrakcje przygotowane na parkingu przy wejściu na stację Targówek Mieszkaniowy. Na warszawiaków i warszawianki czekały tam stoiska m.in. Zarządu Transportu Miejskiego i miejskich przewoźników, a także iluzjoniści i animatorzy. Nowe stacje metra spowodują także małą rewolucję komunikacyjną - uruchomienie nowej linii autobusowej oraz zmiany w rozkładach innych linii MZK.

Nowe stacje udało otworzyć się w niedzielę dzięki temu, że w tym tygodniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że pozytywnie zakończyły się kontrole na wszystkich stacjach II linii metra na Targówku. W piątek podczas konferencji prasowej przekazał, że pozwolenie na ich użytkowanie zostało wydane.

Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 r. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Centralny odcinek linii M2 uruchomiono 8 marca 2015 r. Składa się z siedmiu stacji i prawie 6 km tuneli. Dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to około 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gulermak, około 3,4 km. Obie budowy mają się zakończyć w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie – od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To około 4 km trasy, które w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gulermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę metra na Targówku. Tam w 36 miesięcy mają powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tys. pasażerów.(PAP)

