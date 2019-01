Płace w Biedronce będą wyższe

Pracownicy Biedronki od Nowego Roku zarobią więcej. Premia kwartalna zostanie zastąpiona premią miesięczną, która może wynieść 170 zł brutto. Zmienią się również zasady przyznawania premii za brak absencji, dzięki czemu więcej pracowników będzie mogło skorzystać z dodatku.

Centrum prasowe Biedronki podało informację, że od stycznia 2019 roku zmieniono system wynagrodzeń. Został wprowadzony nowy model ustalania premii za wyniki oraz nagrody za brak nieplanowanych nieobecności.

"Pracownicy sklepów Biedronka poza pensją podstawową otrzymują również uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu oraz nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Od stycznia 2019 r. kwartalna premia za wyniki zostanie zastąpiona premią miesięczną. Modyfikacji ulegną także zasady jej naliczania, w efekcie czego obejmie ona większą część pracowników Biedronki. Strategicznym celem sieci jest budowanie pozytywnego doświadczenia zakupowego klientów, więc będzie to jedno z kryteriów decydujących o otrzymaniu tego bonusu. Od nowego roku pracownicy sklepów miesięcznie mogą otrzymać premię w wysokości 170 zł brutto" - podaje biuro prasowe Jeronimo Martins Polska.

Pracownicy Biedronki jak dotąd otrzymywali również premie za brak nieplanowanych nieobecności. W przypadku choćby jednodniowej absencji, premia przepadała. Od tego roku zatrudnieni w sieci Biedronka, w centrach dystrybucyjnych i w Fabryce Zup, będą otrzymywać 100 proc. przy braku nieobecności, 75 proc. w przypadku jednego dnia nieplanowanej i usprawiedliwionej nieobecności i 50 proc. jej wartości przy dwóch absencjach.

- Chcemy, by nasz system wynagrodzeń odpowiadał na aktualne potrzeby pracowników i był kształtowany w oparciu o czynniki rynkowe. Podczas tegorocznego przeglądu wynagrodzeń zmodyfikowaliśmy dwa elementy składowe: nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności i uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli większą szansę na uzyskanie tej nagrody, i co za tym idzie dodatkowe środki finansowe, nawet mimo sporadycznych krótkotrwałych absencji. Z drugiej strony istotne jest dla nas to, by w ocenie ich pracy podkreślać rolę budowania pozytywnego doświadczenia zakupowego klientów – mówi Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska SA.

