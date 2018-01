Petryniak: Seniorzy to ogromna szansa biznesowa dla firm

Zmiany demograficzne sprawiają, że seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową – zwłaszcza z punktu widzenia polskiej gospodarki. Jak pokazują dane, rola tzw. srebrnej gospodarki będzie wzrastać.

Do 2050 roku, osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa. I chociaż z raportu Związku Banków Polskich wynika, że portfel polskiego seniora nie jest wyjątkowo okazały, to osoby starsze zazwyczaj umiejętnie zarządzają swoim budżetem - statystycznie dysponują nadwyżką budżetową w wysokości 328 zł miesięcznie.

Firmy jednak nadal nie doceniają potencjału, jaki daje srebrna gospodarka. Jak w takim razie powinno się budować strategię marketingową, by dotarła ona do seniorów? Z okazji obchodzonego Dnia Dziadka rozmawiamy na ten temat z ekspertką ds. komunikacji marketingowej i społecznej i współtwórcą projektu "Głos Seniora" Magdaleną Petryniak.

- Wiele firm ucieka się do komunikatów, które pokazują seniorów w sposób dosyć stereotypowy - osoby nie do końca już aktywne, w pełni sprawne, które oczekują pewnej opieki i wsparcia. My natomiast pokazujemy firmom komercyjnym, że senior w obecnym czasie to osoba bardzo aktywna, często sprawna, często jeszcze pracująca, która ma swoje pasje, podróże i jest to również aktywny i wymagający konsument - mówi Petryniak.

Seniorzy coraz częściej też wolny czas spędzają na zakupach w internecie.

- Statystyki pokazują, że co najmniej 20 proc. seniorów deklaruje, że korzystało już z zakupów online. Około 1 mln seniorów ma swoje konto w serwisach społecznościowych, między innymi na Facebooku. Te media elektroniczne są coraz częstszym kanałem docierania do seniorów - mówi Petryniak i dodaje - Pracując z firmami, często zwracamy im uwagę, że nie doceniają tego rodzącego się, dużego sektora nazywanego srebrną gospodarką, który w tym momencie w Polsce reprezentuje już około 8 mln Polaków, bo to są osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Za niecałe 10 lat, to będzie już 10 mln obywateli, czyli prawie 1/3 społeczeństwa będzie w tej kategorii osób dojrzałych, bo można już ich w ten sposób nazywać. Trzeba więc już teraz myśleć o tym, jak sprofilować swój produkt do seniorów.

Justyna Smolińska