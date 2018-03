Orlen rozszerzył ofertę carsharingu o 10 stacji

PKN Orlen rozszerzył możliwość wynajmu samochodów na minuty o dziesięć swoich stacji paliwowych, zlokalizowanych m.in. na Śląsku - poinformował we wtorek płocki koncern, przypominając, że projekt realizowany jest wspólnie z Traficar, podmiotem, który udostępnia auta do wynajmu.

Według PKN Orlen, "obecnie w całej Polsce do dyspozycji klientów pozostaje 107 dedykowanych miejsc parkingowych na 70 obiektach pod marką Orlen". Wśród lokalizacji usługi wynajmu aut na minuty spółka wymieniła m.in. Kraków, Warszawę, Wrocław, Poznań oraz Trójmiasto.

"Na bieżąco obserwujemy i odpowiadamy na nowe trendy konsumenckie, w tym te dotyczące mobilności w obszarach miejskich oraz ekonomii współdzielenia. Dlatego na przestrzeni ostatniego roku sukcesywnie poszerzaliśmy ofertę wynajmu aut na minuty, w ramach współpracy z naszym partnerem, firmą Traficar" - powiedział m.in. Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Podkreślił, iż PKN Orlen zależy na "zaoferowaniu pełnego pakietu usług" i dlatego, oprócz opcji carsharingu - wynajmu aut na minuty, na stacjach paliwowych tej spółki uruchamiane są także inne funkcje, jak np. możliwość wypożyczenia rowerów, odebrania przesyłki kurierskiej czy skorzystania z Wi-Fi lub oferty produktów gastronomicznych. "Otrzymujemy bardzo dobre opinie zadowolonych klientów, co potwierdza dobry kierunek zmian na stacjach Orlen" ocenił Leszczyński.

PKN Orlen we współpracy z Traficar uruchomił na swych stacjach paliw usługę wypożyczania samochodów na minuty w czerwcu 2017 r.

We wszystkich placówkach płockiego koncernu, gdzie funkcjonuje obecnie carsharing, spółka zapewnia paliwo dla floty Traficar, a także świadczy dodatkowe usługi, np. myjni.

Według danych PKN Orlen, na koniec 2017 r. dysponował on na terenie Polski siecią 1776 stacji paliw, czyli ok. 27 proc. takich placówek działających w kraju. Z danych publikowanych ostatnio przez płocki koncern w raporcie rocznym wynika, że spółka ta w 2017 r. zanotowała rekordowe wyniki w sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych, a łączne przychody z tego tytułu zwiększyły się o 7,7 proc., liczone rok do roku.

PKN Orlen, powołując się m.in. na dane Frost and Sulllivan, informował wcześniej, że do 2025 r. flota pojazdów carsharing na świecie zwiększy się niemal czterokrotnie, a liczba użytkowników tej usługi wzrośnie z 7,9 mln do 36 mln". Jak podkreślał wtedy płocki koncern, "w kontekście postępującej digitalizacji, urbanizacji, personalizacji ofert, stacje paliw będą odgrywać w przyszłości rolę centrum obsługi mieszkańców". (PAP)

