Silny wzrost obrotów akcjami na GPW w kwietniu

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w kwietniu o 69,4 proc. rdr do 23,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 71,4 proc. do 23,5 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w kwietniu 2020 r. 1,176 mld zł, o 71,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1.002 proc. rdr do poziomu 1,001 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu wzrosła o 1.176,6 proc. rdr i wyniosła 1,086 mld zł.

W kwietniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 847,8 tys. szt., czyli o 104,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 133 proc. rdr do poziomu 521,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 131,3 proc. rdr do 206,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5 proc. rdr do 97,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 58,2 proc. rdr do 23,2 tys. szt.

W kwietniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 199 proc. rdr do poziomu 268,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 812,5 proc. rdr do 100,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 93,5 mld zł na koniec kwietnia 2020 r. wobec 90 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2020 r. o 12,6 proc. rdr do poziomu 213,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w kwietniu 2020 r. 18,4 mld zł wobec 33,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 44,6 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2020 r. wyniósł 24,6 TWh, co oznacza wzrost o 35,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 3,3 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 42,6 proc. rdr do poziomu 21,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w kwietniu o 23,7 proc. rdr do 13,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,1 proc. do poziomu 2,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,6 proc. rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w kwietniu 2020 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 63,7 proc. rdr. Kwietniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 57,1 proc. rdr osiągając w kwietniu 2020 r. poziom 16,4 ktoe.

Kapitalizacja 397 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 439,4 mld zł (96,7 mld euro). Łączna kapitalizacja 445 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec kwietnia 2020 r. 827,8 mld zł (182,3 mld euro).

Na głównym rynku GPW w kwietniu 2020 r. zadebiutowała spółka Games Operators, której wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, a na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki SimFabric (wartość oferty 0,6 mln zł).

W kwietniu 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak samo jak rok wcześniej. (PAP Biznes)

