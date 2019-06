Ile jest miast akademickich w Polsce? 97. Ilu studentów uczy się w kraju? 1,3 mln, a w samej Warszawie 235,5 tys. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport "Akademickość polskich miast".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w roku akademickim 2017/209 studiowało 1,3 mln osób w 369 szkołach wyższych, które były zlokalizowane w 97 miastach.

Miasta o największej liczbie studentów w roku akademickim 2017/2018 Poz. Miasto Liczba studentów w tys. proc. ogółu 1. Warszawa 235,5 18,2 2. Kraków 143,7 11,1 3. Poznań 119,0 9,2 4. Wrocław 115,6 9,0 5. Łódź 82,9 6,4 6. Gdańsk 68,3 5,3 7. Lublin 63,9 5,0 8. Katowice 57,2 4,4 9. Rzeszów 40,0 3,1 10. Szczecin 32,9 2,5 Źródło: PIE na podstawie danych GUS-u

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców do największych "studenckich" miast należą: Podkowa Leśna (332), Poznań (221), Rzeszów (211), Katowice (193), Lublin (188) i Kraków (187). Warszawa znalazła się na jedenastym miejscu z wynikiem 134.

PIE opracował również ranking akademickości miast, korzystając z zestawienia wydawanego przez "Perspektywy". Uwzględniono następujące kryteria: prestiż, umiędzynarodowienie, warunki studiowania, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność i efektywność naukowa.

Z raportu wynika, że to absolwenci uczelni warszawskich mają zdecydowanie najlepszą sytuację na rynku pracy. "Według kryterium oceny Sytuacja absolwentów na rynku pracy uczelnie Warszawy również otrzymały 100 pkt. Drugie miejsce zajęły uczelnie Krakowa (58 pkt.), które uzyskały przewagę nad uczelniami Wrocławia (48 pkt.), a te z kolei nad uczelniami Poznania (38 pkt.). O ile poznańskie uczelnie wyprzedziły wyraźnie uczelnie łódzkie, to te ostatnie uzyskały zbliżone oceny do uczelni Lublina, Gdańska i Katowic. Natomiast uczelnie Szczecina ustępują im zdecydowanie, podobnie jak uczelnie wszystkich pozostałych miast Top26.

Jak podaje Polski Instut Ekonomiczny, niemal wszyscy maturzyści chcą iść na studia. Tylko 5 proc. ankietowanych powiedziało, że nie zamierza podjąć się nauki na uczelni wyższej. Większość (70 proc.) wybiera miasta poza miejscem zamieszkania, a zaledwie 3 proc. chce studiować za granicą. Jakie kierunki wybierają? 84 proc. udaje się na te, które są zbieżne z ich zainteresowaniami, 72 proc. uznało łatwość znalezienia pracy po studiach jako istotny czynnik wyboru drogi nauczania. Co ciekawe, przyszli studenci wyżej cenią wysoki standard przeprowadzania zajęć (78 proc.) nad właśnie perspektywą zatrudnienia po ukończeniu studiów.

