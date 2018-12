Następca polskiego "Painkillera" coraz bliżej?

Polskie studio tworzące gry - The Astronauts - rzuciło nieco światła w sprawie gry "Witchfire". Po imponującym trailerze z zeszłorocznej imprezy "The Games Awards" deweloper milczał.

Do premiery następcy kultowego "Painkillera", który rozsławił Polskę w branży gier co prawda jeszcze zostało trochę czasu, ale studio Adriana Chmielarza obiecuje regularne publikacje dotyczące postępów produkcji.

Chmielarz odpowiadał za produkcję "Painkillera" oraz "Bulletstorma" w People Can Fly. Rozstał się jednak z firmą po zmianach własnościowych skutkujących przemianowaniem polskiego studia w oddział Epic Games Poland. Założył po tym własne studio - The Astronauts. Pod tym brandem stworzono ciepło przyjętą grę "Zaginięcie Ethana Cartera".

"Od tej środy rozpoczynamy cykl cotygodniowych aktualności związanych z tworzeniem "Witchfire'a". Gra wciąż jest jeszcze daleko od publikacji, ale już czas, żeby mówić o niej trochę więcej" - taką wiadomość wraz z nowym screenshotem z gry opublikowało na Twitterze studio The Astronauts".

This Wednesday, we begin #Witchfire weekly development updates. The game is still far from release but it's time we talk about it more. Until then, here's a #screenshotsaturday thing. pic.twitter.com/GsmLzZUS2n