Najlepsze kredyty hipoteczne – marzec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Rynek nieruchomości szykuje się na wiosenne ożywienie. Poszukujący nowego lokum odwiedzają targi, a deweloperzy przygotowują mieszkaniowe promocje. Sprawdziliśmy, co mają do zaoferowania banki rodzinie „2 plus 1” decydującej się na zakup lokalu za około 400 tys. zł z rynku pierwotnego.

Czasy rekordowo niskich stóp procentowych mogą potrwać dłużej, niż zapowiadano. Na początku marca prezes NBP, zasiadający w Radzie Polityki Pieniężnej, zaskoczył rynek stwierdzeniem, że nie widzi powodu do podniesienia stóp nawet do 2020 r. Dla kredytobiorców to zdecydowanie dobra wiadomość, a dla rozważających decyzję o zaciągnięciu nowego zobowiązania może to być argument przemawiający za podjęciem bardziej zdecydowanych kroków.

W marcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl sprawdziliśmy, co mają do zaproponowania banki trzyosobowej rodzinie poszukującej mieszkania w Gdyni. Profilowi kredytobiorcy to para 35-latków. Kobieta pracuje na podstawie 4-letniej umowy o pracę na czas określony, zawartej ponad rok temu. Jej miesięczny dochód netto wynosi 2900 zł. Mężczyzna zarabia 3200 zł i jest związany z pracodawcą umową na czas nieokreślony.

Nieruchomość, która zainteresowała klientów, to 65-metrowe mieszkanie sprzedawane przez dewelopera. Lokal kosztuje 405 tys. zł. Kredytobiorcy rozważają zaciągnięcie 30-letniego zobowiązania z 10- lub 20-procentowym wkładem własnym. Małżeństwo nie spłaca obecnie żadnych kredytów, a ich historia kredytowa nie kryje żadnych opóźnień w spłatach.

Decydując się na wykorzystanie kredytu w maksymalnym dostępnym stopniu, kredytobiorcy muszą zaangażować 40,5 tys. zł z własnych środków. Kwota zobowiązania wyniesie wówczas 364,5 tys. zł. Spośród banków biorących udział w rankingu finansowania nie będą mogły zaproponować instytucje wymagające wyższego wkładu własnego – ING Bank Śląski, Bank BGŻ BNP Paribas oraz Citi Handlowy.

Kredyt na 364,5 tys. zł, LTV 90 proc., na 30 lat (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt kredytu** RRSO 1. Bank BPS 3,01% 1,30% 1 539 zł 216 776 zł 3,21% 2. PKO BP *** 3,52% 1,81% 1 648 zł 238 049 zł 4,20% 3. Bank Pekao 3,62% 1,90% 1 664 zł 244 281 zł 5,10% 4. PKO BP **** 3,67% 1,96% 1 678 zł 248 477 zł 4,36% 5. Raiffeisen Polbank 3,60% 1,89% 1 660 zł 252 485 zł 4,25% 6. mBank 3,83% 2,10% 1 721 zł 262 676 zł 4,08% 7. Credit Agricole 3,72% 2,00% 1 685 zł 267 143 zł 4,34% 8. Bank Millennium ***** 3,87% 2,15% 1 712 zł 269 852 zł 4,23% 9. BOŚ 4,01% 2,20% 1 742 zł 271 443 zł 4,26% 10. Deutsche Bank 4,01% 2,30% 1 787 zł 280 297 zł 4,46% 11. Eurobank 4,04% 2,32% 1 753 zł 285 222 zł 4,56% 12. Bank Zachodni WBK 4,11% 2,39% 1 776 zł 287 299 zł 4,69% 13. Alior Bank 4,20% 2,49% 1 785 zł 305 314 zł 5,47% * Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. ** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. *** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. **** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. ***** Przy założeniu samodzielnego wykupienia przez klienta polisy ubezpieczenia na życie koszt wyniesie 254 tys. zł. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 9-16.3.2018 r.

Pierwszą lokatę zajmie w takim scenariuszu Bank BPS, w którym klienci spełniający wymogi odpowiedniej wiarygodności kredytowej mogą liczyć na marżę na poziomie 1,3 pp. Łączny koszt zobowiązania zamknie się wówczas, przy założeniu obecnego poziomu oprocentowania, w kwocie 216 tys. zł.

Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski oraz PKO Bank Hipoteczny z ofertą dla klientów posiadających 6-miesięczny staż w korzystaniu z ROR. Banki w pierwszych 12 miesiącach spłaty proponują promocyjnie obniżoną marżę (1,1 pp.). Trzecia pozycja przypadła Bankowi Pekao, w którym łączny koszt kredytu wyniesie 244 tys. zł.

Najlepszy kredyt z 20-procentowym wkładem własnym

Dwukrotnie wyższy wkład własny pozwoli nie tylko poszerzyć listę ofert, ale także obniżyć znacząco koszty finansowania. Klienci musieliby wpłacić z oszczędności 81 tys. zł, a kwota kredytu wyniosłaby wówczas 324 tys. zł.

Kredyt na 324 tys. zł, LTV 80 proc., na 30 lat (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt kredytu** RRSO 1. Bank BPS 3,01% 1,30% 1 368 zł 174 544 zł 3,21% 2. PKO BP *** 3,35% 1,64% 1 428 zł 200 431 zł 3,93% 3. Bank BGŻ BNP Paribas 3,51% 1,80% 1 458 zł 202 146 zł 3,79% 4. Raiffeisen Bank 3,40% 1,69% 1 440 zł 203 607 zł 3,87% 5. ING Bank Śląski 3,46% 1,65% 1 447 zł 206 961 zł 4,12% 6. Bank Pekao 3,52% 1,80% 1 461 zł 209 146 zł 4,95% 7. PKO BP **** 3,50% 1,79% 1 454 zł 209 574 zł 4,09% 8. Bank Zachodni WBK 3,71% 1,99% 1 503 zł 223 225 zł 4,16% 9. Credit Agricole 3,52% 1,80% 1 461 zł 224 138 zł 4,15% 10. BOŚ 3,81% 2,00% 1 511 zł 227 908 zł 4,05% 11. Citi Handlowy 3,40% 1,69% 1 474 zł 231 501 zł 3,69% 12. Deutsche Bank 3,81% 2,10% 1 514 zł 231 517 zł 4,17% 13. Bank Millennium ***** 3,77% 2,05% 1 504 zł 233 189 zł 4,13% 14. mBank 3,83% 2,10% 1 530 zł 233 943 zł 4,09% 15. Eurobank 3,76% 2,04% 1 507 zł 234 772 zł 4,38% 16. Alior Bank 4,00% 2,29% 1 549 zł 257 806 zł 5,26% * Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. ** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. *** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. **** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. ***** Przy założeniu samodzielnego wykupienia przez klienta polisy ubezpieczenia na życie koszt wyniesie 219 tys. zł. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 9-16.3.2018 r.

Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu ponownie zajmują Bank BPS oraz PKO Bank Polski z ofertą dla stałych klientów. Na podium znalazł się również Bank BGŻ BNP Paribas, w którym zaproponowana klientom marża wynosi 1,8 pp., a łączny koszt – 202 tys. zł. Tuż za pierwszą trójką znalazły się Raiffeisen Polbank, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao.

Michał Kisiel