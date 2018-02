Na Wall Street najsilniejsze spadki od dwóch lat

Po blisko dwóch latach niemal nieustannych wzrostów na nowojorskich giełdach pojawiły się zdecydowane spadki. Za głównego winowajcę giełdowej czerwieni uważa się rynek obligacji, gdzie rentowności 10-letnich papierów skarbowych sięgnęły najwyższego poziomu od 4 lat.

Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca gwoździem programu był comiesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. Dane BLS pokazały solidny i trochę wyższy od prognoz wzrost zatrudnienia, ale przede wszystkim pojawiła się długo wyczekiwany wzrost płacy godzinowej.

Więcej o styczniowych „payrollsach” pisaliśmy w artykule zatytułowanym „W Stanach Zjednoczonych przybyło 200 tysięcy nowych miejsc pracy”.

Dane z rynku pracy utwierdziły rynek w przekonaniu, że inflacja przyspieszy, skłaniając Rezerwę Federalną do intensywniejszego podnoszenia stóp procentowych. Dolar zyskał względem euro, doprowadzając do przeceny surowców, co szkodziło spółkom naftowym i górniczym. Ale najważniejsze rzeczy działy się na rynku obligacji.

Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA wzrosła do przeszło 2,85 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od stycznia 2014 roku. Wzrost rentowności oznacza spadek ceny obligacji. Rosnące rynkowe stopy procentowe sprawiają, że trzymanie tak wysoko wycenianych akcji (c/z dla indeksu S&P 500 sięga 26) wielu inwestorom może przestać wydawać się opłacalne.

Mix ekstremalnie wysokich wycen, wyższe stopy procentowe i chęć do realizacji bardzo pokaźnych zysków z ostatnich dwóch lat zrobił swoje. Dow Jones zaliczył utratę niemal 666 punktów - to największa dzienna punktowa strata od krachu z jesieni 2008 roku. S&P 500 spadł o 2,12 proc. i zaliczył najsilniejszy tygodniowy spadek od dwóch lat.

Nasdaq oddał 1,96 proc. Mocno oberwało się ulubieńcom inwestorów – czyli spółkom technologicznym. Akcje Apple przeceniono aż o 4,4 proc., mimo że producent iPhone'ów pokazał rekordowe wyniki kwartalne. O ponad 5 proc. potaniały walory Alphabetu (dawny Google) po tym, jak spółka rozczarowała wynikami za czwarty kwartał. Prawie 3 proc. zyskały za to akcje Amazona – także po publikacji wyników kwartalnych. Zawiodły za to wyniki Exxona – notowania naftowego giganta poszły w dół o 5,1 proc.

