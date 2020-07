Musk bogatszy od Buffetta

Forum

Giełdowy rajd Tesli wywindował majątek Elona Muska do ponad 70 mld dol. - zauważa Bloomberg. W efekcie założyciel najwyżej wycenianej spółki motoryzacyjnej na świecie stał się bogatszy od legendarnego inwestora Warrena Buffetta.

Tylko w piątek akcje Tesli zyskały blisko 11 proc., a od początku roku poszły w górę o niemal 270 proc. Kapitalizacja spółki przekracza już 280 mld dol. Na początku miesiąca wyprzedziła pod tym względem japońskiego giganta - Toyotę - i stała się najwyżej wycenianą firmą motoryzacyjną na świecie.

Założyciel i CEO Tesli Elon Musk posiada ok. jedną piątą akcji spółki. Wraz z jej szybującą wyceną błyskawicznie rośnie wartość jego majątku. Obecnie sięga on 70,5 mld dol. - szacuje Bloomberg. Większość stanowią walory Tesli, a udziały w SpaceX odpowiadają za ok. 15 mld dol.

Według Bloomberga Musk jest 7. najbogatszym człowiekiem świata - jego majątek wzrósł od początku rok z niespełna 30 do ponad 70 mld dol. W tym tygodniu wyprzedził m.in. "wyrocznię z Omaha". Majątek Buffetta zwiększył się w ostatnich dniach "tylko" o 1,3 mld dol., ponieważ legendarny inwestor przekazał na cele charytatywne akcje Berkshire Hathaway o wartości blisko 3 mld dol. Teraz jego majątek jest szacowany na nieco ponad 69 mld dol. - o 20 mld mniej niż na koniec ubiegłego roku.

Najbogatszym człowiekiem świata pozostaje Jeff Bezos. Majątek założyciela Amazona wzrósł w tym roku o niemal 75 mld dol. i wynosi 189 mld dol. Drugie miejsce zajmuje Bill Gates (116 mld dol.), a trzecie - Mark Zuckerberg (93 mld dol.).

