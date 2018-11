Mocne wzrosty na GPW. WIG20 gwiazdą listopada

Po raz kolejny WIG20 pokazał, że listopad jest miesiącem innym od wielu poprzednich. Z indeksu pierwszego do spadków i ostatniego do wzrostów, WIG20 stał się jedną z rynkowych gwiazd miesiąca.

Aż o 1,9 proc. wzrosły dziś notowania indeksu WIG20. To wynik tym bardziej warty docenienia, że w Europie dominowały dziś ledwie niewielkie wzrosty. Nieco lepiej, niż giełdy Starego Kontynentu, dzień rozpoczęły indeksy amerykańskie, warto jednak zauważyć, że kiedy Amerykanie wchodzili do gry, WIG20 był już notowany w pobliżu dziennych maksimów. Można więc śmiało powiedzieć, że dzisiejsze wzrosty na WIG20 są w pewnym sensie "Made in Poland".

W ostatnim czasie nie jest to zresztą nic nadzwyczajnego. Przez wiele miesięcy GPW przyzwyczaiła nas do mocnego reagowania na spadki na zachodzie i słabego na wzrosty. W efekcie traciliśmy dystans do tamtejszych rynków. Teraz go jednak nadrabiamy. Jeżeli spojrzymy na stopę zwrotu za ostatni miesiąc, z WIG20 w Europie konkurować może tylko BUX. Nasz indeks zyskał w tym okresie aż 7,6 proc., podczas gdy np. taki DAX stracił 0,3 proc.

Niestety, bliższe europejskich nastrojów są pozostałe główne indeksy GPW. mWIG w omawianym okresie miesiąca zyskał już tylko 3,8 proc., jeszcze gorzej wypadł sWIG, który stracił 0,2 proc. A przypomnijmy, że to przecież sWIG, patrząc na ostatnie kilkanaście miesięcy, ma największy dystans do odrabiania.

Te dysproporcje było zresztą widać i na dzisiejszej sesji. Przez większość dnia, gdy blue chipy zaskakiwały dobrą formą, mWIG i sWIG ledwo wzlatywały nad kreskę. Ostatecznie indeksy te pod koniec dnia podreperowały nieco wynik i zakończyły sesję odpowiednio 0,8 i 0,5 proc. na plusie. WIG, napędzany przez duże spółki, zyskał 1,5 proc., obroty na szerokim rynku wyniosły zaś 887 mln zł.

Wśród spółek z WIG20 jedynie PGE zakończyła dzisiejszą sesję pod kreską (-3,5 proc.). Kurs zaczął spadać po informacji, że PGE może zostać jedynym udziałowcem w spółce PGE EJ1, która jest odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowej. Aktualnie PGE jest posiadaczem 70 proc. udziałów w spółce PGE EJ1. Najmocniej wzrosła natomiast wycena Alior Banku, o 4,9 proc. Ponownie dobrze radził sobie Orlen (+4,0 proc.), Lotos (+2,0 proc.) zaś wspiął się na historyczne maksima.

W środę raport za III kwartał bieżącego roku opublikował Getin Noble Bank (+5,6 proc.). Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 14 mln zł. Getin może się więc "pochwalić" obecnie dokładnie trzema latami strat z rzędu. Wyniki pokazał także Idea Banku (drugi z banków Leszka Czarneckiego). Tam również w rachunku wyników świeciła strata.

O 2,6 proc. wzrósł kurs Bytomia. GPW podała w komunikacie, że na wniosek Bytomia zawiesi notowania akcji tej spółki od 29 listopada. Zawieszenie obrotu nastąpi w związku z planowanym połączeniem Bytomia z Vistula Group.

Adam Torchała