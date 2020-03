Louis Vuitton wyprodukuje żel antybakteryjny

Louis Vuitton wyprodukuje "duże ilości" żelu do dezynfekcji. We Francji - jak wszędzie - produkty i kosmetyki higieny osobistej wyprzedają się na pniu, dlatego właściciel koncernu LVMH zdecydował się na taki krok.

Walka z koronawirusem trwa już praktycznie w każdym państwie. Ludzie masowo wykupują środki higieny osobistej, w tym m.in. żele antybakteryjne, nierzadko próbując na tym zarobić. Pewien Amerykanin wykupił 18 tys. butelek środka dezynfekującego do rąk i próbował je sprzedawać przez internet ze sporym zyskiem. Niestety Amazon pokrzyżował jego plany i zawiesił jego konto.

W Polsce walkę z niedostatkiem takich produktów podjął Orlen, który uruchomił kolejną linię produkcyjną płynu dezynfekującego i obniżył jego cenę. Wcześniej klienci byli mocno zaskoczeni kwotą.

We Francji swoją pomoc zaoferował dom mody Louis Vuitton, jak poinformował Reuters . Koncern do stworzenia żelu antybakteryjnych wykorzysta linie produkcyjne swoich perfum i kosmetyków. Prace ruszyły 16 marca. Jak podała spółka, środki zostaną dostarczone władzom za darmo. Do końca tego tygodnia ma powstać około 12 ton produktu.

