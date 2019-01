Limit zadłużenia wesprze rynki wschodzące

Zbliżanie się USA do limitu zadłużenia korzystnie wpłynie na aktywa z krajów rozwijających się, jednak będzie to wpływ krótkotrwały, zapowiadają specjaliści Nedbank Group z RPA.

Tylko do 1 marca amerykański kongres ma czas na wyrażenie zgody na podwyższenie obowiązującego limitu zadłużenia. Jeśli do tego nie dojdzie, Departament Skarbu będzie zmuszony finansować zobowiązania ze swojej rezerwy gotówkowej, zapowiadają w nocie do klientów analitycy Nedbank Group. Ich zdaniem taki scenariusz byłby korzystny, choć zapewne tylko w krótkiej perspektywie, dla aktywów z rynków wschodzących. Użycie rezerwy Departamentu Skarbu oznaczałoby zwiększenie płynności dolarowej, więc byłoby działaniem odwrotnym do prowadzonego przez Fed ograniczania bilansu.

„W ciągu najbliższych 3-6 miesięcy płynność w dolarze powinna się poprawiać, ze względu na dotarcie do limitu zadłużenia” – oceniają autorzy noty.

Skutkiem takich działań byłaby poprawa warunków finansowania oraz wsparcie dla aktywów procyklicznych, a zwłaszcza korzystających na słabym dolarze, jak aktywa z rynków wschodzących. Jednak po 3-6 miesiącach Departament Skarbu musiałby zacząć odbudowywać rezerwy, a to oznaczałoby ponowne zmniejszenie płynności i skłoniłoby inwestorów do sięgnięcia po aktywa mało wrażliwe na cykl gospodarczy, ostrzegają eksperci Nedbank Group.

- Odbudowywanie rezerw Departamentu Skarbu wyssałoby płynność z systemu finansowego, a przy jednoczesnym ograniczeniu bilansu przez Fed skutkowałoby kolejną odsłoną powrotu do bezpiecznych aktywów, rozpoczętego w 2018 r. – zapowiadają eksperci.

Marek Wierciszewski