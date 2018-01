LPP bardzo blisko 10 000 zł. Będzie nowy rekord?

Na akcjach polskiego odzieżowego giganta panuje dziś istna euforia. Kurs spółki zbliża się tym samym do rekordowych 10 000 zł za akcję, które nigdy nie były wyraźnie pokonane. Wzrosty uzasadniają coraz lepsze wyniki finansowe spółki.

Akcje LPP zdrożały dziś o ponad 9% i są tuż przed pokonaniem historycznego szczytu. W trakcie czwartkowej sesji, walory producenta odzieży podrożały o 9,12 proc.do poziomu 9990 zł.

Po tym, jak doświadczyliśmy trwającej blisko dwa lata dużej przeceny akcji LPP, ostatni rok okazał się dla tej spółki wyjątkowo dobry. Od końca września 2016 r. kurs wystrzelił i z niecałych 4000 zł cena dotarła już na ponad 9900 zł. Rekord zatem jest o krok.

Próby przebicia 10 000 zł

Dziś może być to niewyobrażalne, ale cena emisyjna LPP podczas debiutu w maju 2001 roku wynosiła zaledwie 48 zł. Później rozpoczęły się ogromne wzrosty, które doprowadziły ostatecznie do pierwszego podejścia przebicia symbolicznych 10 000 zł za akcję. Odbyło się to na początku 2014 r, choć jeszcze nieudanie. Jednak już na przełomie października i listopada tego samego roku granica ta została pokonana. Nie trwało to zbyt długo i już po kilku dniach, gdzie najwyżej kurs wynosił 10 064 zł, rozpoczął się gigantyczny spadek, podczas którego wycena spółki obniżyła się aż o blisko 60%.

Ponad rok temu rozpoczęły się jednak kolejne wzrosty, podczas których zostały już odrobione niemal wszystkie straty po ostatniej korekcie. Aktualna cena (ok. 9900 zł) jest zatem wyższa od tej z momentu wejścia spółki na giełdę o blisko 19 000%.

We wtorek spółka podała, że skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży wyniosły w grudniu 2017 roku ok. 893 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 18%. Wartość przychodów w całym 2017 roku wyniosła 7,033 mld zł, czyli więcej rdr o ok. 17%.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła w grudniu 2017 roku ok. 56% i była wyższa o ok. 20 pkt. proc. w stosunku do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w grudniu wyniosły ok. 61 mln zł i były wyższe rdr o ok. 135%. Narastająco w całym 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 365 mln zł i była wyższa o ok. 111 %, licząc rdr.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia 2017 roku wyniosła ok. 1.001 tys. m kw. i była większa rdr o ok. 9%.

Przy tak wyraźnej poprawie wyników finansowych, wzrosty kursu mają zatem swoje uzasadnienie. Pytanie tylko, czy to wystarczy by pokonać historyczny rekord?

