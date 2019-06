Niepewność co do światowej koniunktury oraz rosnąca skłonność banków centralnych do stymulowania gospodarek, zamiast ich schładzania winduje złoto na najwyższe poziomy w tym roku. 1355 USD za uncję to jednocześnie poziom ostatni raz widziany w 2016 roku.

O sytuacji na rynku złota oraz perspektywach dla polskich akcji porozmawiamy z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych w podsumowaniu tygodnia na Bankier.pl.

Zapraszamy na transmisję o 10.30 i czekamy na Wasze pytania.

