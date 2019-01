Konta firmowe: promocje – styczeń 2019 r.

Konto zasilane roczną premią, bony powitalne czy zwrot wydatków za poniesione zakupy – to najczęściej stosowane metody, które mają na celu zachęcić przedsiębiorców do założenia rachunku firmowego.

Na kartach kalendarza zawitał 2019 r., jednak przeglądając ofertę banków pod kątem bonusów oferowanych przedsiębiorcom za założenie konta firmowego, nie widać większych zmian. Instytucje finansowe w dalszym ciągu proponują premie pieniężne, których całkowita wartość – 1500 zł czy 600 zł – może zainteresować potencjalnego klienta, kiedy jednak wczytamy się w regulamin promocji okazuje się, że ich wartość miesięczna oscyluje w granicach zaledwie 100 zł.

Mało tego, aby je otrzymać, należy pamiętać o wszystkich warunkach stawianych przez bank. Oczywiście, jak mówi przysłowie „darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda”, dlatego kiedy stoimy przed wyborem rachunku firmowego, warto przejrzeć poniższe zestawienie przedstawiające promocje gwarantujące najwyższy zarobek. W niektórych przypadkach można bowiem zgarnąć dodatkową sumę, która na przykład pokryje koszty związane z prowadzeniem konta.

Najlepsze bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe Nazwa banku / Premia

Szczegóły promocji Alior Bank Wysokość premii: 1500 zł* Warunki promocji „1500 zł dla firm”: - otwarcie rachunku iKonto Biznes, - aktywne korzystanie z rachunku, tj. wykonywanie wskazanych przez bank transakcji, m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku. Idea Bank Wysokość premii: 600 zł* Warunki promocji „Premiowanie za bankowanie”: - założenie konta Firma To Ja, - aktywne korzystanie z konta, tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku. mBank Wysokość premii: 500 zł* Warunki promocji „500 zł na nową firmę”: - złożenie wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku, - zwarcie umowy o prowadzenie rachunku mBiznes konto Standard, - w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku dokonywanie płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie oraz dokonywanie minimum jednej transakcji kartą debetową wydaną do rachunku. Bank Pekao Wysokość premii: 200 zł* Warunki promocji „100 zł zwrotu za przelew do ZUS”: - brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji, - zawarcie umowy o rachunek, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową, - wykonanie z rachunku pierwszego przelewu do ZUS na min. 200 zł w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, - wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu. Warunki promocji „100 zł zwrotu za umowę o terminal”: - brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji, - zawarcie umowy o rachunek, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową, - podpisanie umowy o dzierżawę terminala i rozliczanie transakcji nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy o rachunek, - wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu. Alior Bank Wysokość premii: 100 zł* Warunki promocji „Cashback dla Przedsiębiorców”: - założenie Rachunku Partner oraz dokonanie raz w miesiącu płatności bezgotówkowej na stacjach paliw, - dokonanie minimum jednego przelewu do ZUS/US w miesiącu, - wykonanie transakcji kartą płatniczą na minimum 500 zł. za dany miesiąc. Nest Bank Wysokość premii: 100 zł* Warunki otrzymania Premii powitalnej: - otwarcie BIZnest Konto, - wyrażenie zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym, - zwarcie umowy o terminal płatniczy z First Data, - zapewnienie wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami. Santander Bank Polska Wysokość premii: 2 proc*

Warunki „Promocji samochodowej”: - założenie rachunku firmowego, - podpisanie umowy o kartę Mastercard Business Debit BZ WBK. *podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się - szczegóły opisano w artykule; Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 04.01.2019 r.

1500 zł od Alior Banku w promocji „1500 zł dla firm”

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji Alior Banku – „1500 zł dla firm”, mogą otrzymać roczną premię w wysokości 1500 zł, która jest wypłacana miesięcznie w kwocie 125 zł.

Jakie są warunki promocji?

Akcja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy przed założeniem rachunku firmowego nie posiadali żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Alior Banku. Podstawą otrzymania premii jest spełnienie określonych warunków, a mianowicie złożenie wniosku o iKonto Biznes za pośrednictwem strony internetowej banku, strony internetowej partnera bądź systemu bankowości internetowej. Jednak samo założenie konta nie uprawiania do zgarnięcia premii. Jej wysokość uzależniona jest od aktywnego korzystania z rachunku, a dokładniej, bonus pieniężny jest naliczany na podstawie wykonywanych przez przedsiębiorcę operacji, tj.:

przelew do ZUS wykonany na kwotę min. 250 zł (premia 25 zł),

przelew do US wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 25 zł),

transakcje kartą zrealizowane i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 2 500,01 zł do 10 000 zł – premia 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000 zł – premia 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000 zł – premia 30 zł; od 50 000,01 zł – premia 60 zł),

przelew natychmiastowy wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku (premia 15 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

600 zł od Idea Banku w akcji „Premiowanie za bankowanie”

Ile można zarobić na promocji?

Idea Bank, podobnie jak Alior Bank, nagradza klientów biznesowych za aktywne korzystanie z rachunku firmowego. W promocji „Premiowanie za bankowanie” można otrzymać roczną premię w wysokości 600 zł, wypłacaną co miesiąc maksymalnie w kwocie 50 zł.

Jakie są warunki promocji?

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest założenie rachunku firmowego Firma To Ja. Natomiast wysokość bonusu pieniężnego zależy od wykonania określonego rodzaju transakcji:

wpłata gotówki we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł (premia 20 zł),

przelew do ZUS lub US (premia 30 zł),

wystawienie i opłacenie faktury na Konto Firma To Ja poprzez bankowość elektroniczną ( premia 20 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 5000 zł do 10 000 zł – premia 10 zł; od 10 000,01 zł do 15 000 zł – premia 20 zł; od 15 000,01 zł do 30 000 zł – premia 30 zł, powyżej 30 000,01 zł – premia 40 zł).

Promocja obowiązuje od odwołania.

500 zł od mBanku w promocji „500 zł na nową firmę”

Ile można zarobić na promocji?

W promocji przygotowanej przez mBank przedsiębiorcy mogą otrzymać łącznie 500 zł. Premia wypłacana jest na nowo otwarty rachunek przez pięć kolejnych miesięcy w wysokości 100 zł.

Jakie są warunki promocji?

Akcja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy w dniu składania wniosku o otwarcie firmy nie prowadzili jednoosobowej działalności gospodarczej, a dodatkowo spełnią łącznie następujące warunki:

złożą wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku,

zawrą umowę o prowadzenie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard,

w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego będą dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku oraz dokonywać minimum jednej transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.

Należy podkreślić, że w przypadku braku spełnienia w danym miesiącu któregoś z warunków, przedsiębiorca nie otrzyma 100 zł premii. Jest ona jednak możliwa do uzyskania w kolejnym miesiącu.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2019 r.

200 zł na start od Banku Pekao

Ile można zarobić na promocji?

Bank Pekao przygotował dla przedsiębiorców dwie promocje – „100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS” oraz „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS”. Łącznie nowy klient może zgarnąć 200 zł, przy czym premia wypłacana jest w formie bonu Sodexo, natomiast w przypadku ich wyczerpania –jednorazowej wypłaty na nowo otwarty rachunek.

Jakie są warunki promocji?

Aby otrzymać 100 zł w akcji „100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS” przedsiębiorcy są zobowiązani do spełnienia poniższych warunków:

brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji,

podpisanie z bankiem umowy o rachunek rozliczeniowy, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową do rachunku,

wykonanie z tego rachunku przelewu do ZUS na min. 200 zł w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy,

wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu.

Kolejne 100 zł w ramach promocji „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS” jest do zgarnięcia po spełnieniu poniższych obostrzeń:

brak rachunku rozliczeniowego w banku na dzień rozpoczęcia promocji,

podpisanie z bankiem umowy o rachunek rozliczeniowy, bankowość elektroniczną oraz kartę debetową do rachunku,

podpisanie nowej umowy o dzierżawę terminala i rozliczanie transakcji nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy o rachunek,

wyrażenie zgody na przystąpienie do promocji i akceptacja regulaminu.

Należy mieć na uwadze, że akcje skierowane są wyłącznie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych, partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponadto do fundacji, stowarzyszeń rejestrowych oraz spółdzielni. Są z niej natomiast wyłączeni przedsiębiorcy działający w branżach: biura turystyczne (podróży), kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, handel bronią palną.

Promocje obowiązują od 31 marca 2019 r.

100 zł na powitanie od Nest Banku

Ile można zarobić na promocji?

Nest Bank jest kolejną instytucją, która zachęca do otwarcia konta firmowego, oferując w zamian prezent w postaci 100 zł wypłacanych na nowo otwarty rachunek.

Jakie są warunki promocji?

W celu otrzymania jednorazowego zastrzyku gotówki w akcji „Na dobry start” konieczne jest otwarcie konta firmowego, a ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do:

wyrażenia zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym,

zwarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty banku w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, w którym została zawarta informacja o zainteresowaniu ofertą nabycia terminala,

zapewnienia wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Promocja obowiązuje do dowołania.

100 zł zwrotu za paliwo od Alior Banku

Ile można zarobić na promocji?

W promocji „Cashback dla przedsiębiorców” przedsiębiorcy mogą otrzymać zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na wskazanych przez bank stacjach paliw.

Jakie są warunki promocji?

Akcja przygotowana przez Alior Bank skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie jej trwania założą Rachunek Partner. Ponadto uczestnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o wydanie karty MasterCard Debit Commercial. Dopiero po spełnieniu tych dwóch podstawowych warunków mogą liczyć na gwarancję stałości ceny paliwa, tj. jeśli cena jest wyższa niż 3,90 zł/l, bank dokona zwrotu różnicy. Jednak to nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić. Aby cieszyć się niższymi rachunkami za paliwo, przedsiębiorca jest zobowiązany do:

zapłaty minimum raz w miesiącu kartą płatniczą wydaną do rachunku za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce,

dokonania płatności kartą w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na min. 500 zł w miesiącu,

wykonania przelewu z rachunku do ZUS/US.

Promocja obowiązuje do odwołania.

2 proc. zwrotu za paliwo od Santander Bank Polska

Ile można zarobić na promocji?

Zmotoryzowani przedsiębiorcy mogą również skorzystać z promocji przygotowanej przez Santander Bank Polska, tj. „Promocja samochodowa”, w której otrzymają 2 proc. zwrotu za płatności dokonywane na stacjach Circle K na terenie Polski oraz 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady również na terenie kraju (do 100 zł miesięcznie).

Jakie są warunki promocji?

Aby na nowo otwartym rachunku pojawił się zwrot za płatność kartą wydaną do konta firmowego, przedsiębiorcy są zobowiązani spełnić poniższe warunki:

założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia wraz z kartą Mastercard Business Debit,

dokonanie zakupów na stacjach paliw Circle K kartą płatniczą wydaną do rachunku.

Oprócz zwrotu w wysokości 2 proc. za płatności kartą, osoby, które nie posiadały karty płatniczej przez ostatnie 6 miesięcy, a podpiszą umowę w okresie trwania promocji, otrzymają 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady na terenie kraju (nie więcej jednak niż 100 zł miesięcznie) oraz voucher na darmową usługę assistance, obejmującą pomoc w przypadku awarii ogumienia i dowóz paliwa.

Promocja obowiązuje od 31.03.2019 r.

Opisane promocje nie wyczerpują pełnego wachlarza akcji dostępnych na rynku. Przedsiębiorcy w zamian za otwarcie rachunku firmowego mogą również liczyć m.in. na 10-proc. zwrot za dokonane zakupy kartą w ramach Konta Branżowego w Idea Banku (maksymalnie do 40 zł miesięcznie) czy zniżkę w wysokości 25 zł na abonament od Plus Banku w akcji „Bonus Plus dla Firm". Ponadto obok promocji pieniężnych banki oferują rabaty bądź usługi dodatkowe, tj. bezpłatne terminale płatnicze czy księgowość online. Warto zatem przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku firmowego w danym banku zapoznać się z pełną ofertą rynkową. Może się bowiem okazać, że przy okazji wpadnie nam ekstra gotówka czy bonus niepieniężny. Pamiętajmy jednak o konieczności spełnia warunków promocji, które są gwarantem wypłaty premii.

Katarzyna Rostkowska