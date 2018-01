Konta firmowe: promocje i programy polecające – styczeń 2018 r.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku Szczegóły promocji

Alior Bank Portal zafirmowani.pl. Dostęp do bezpłatnej księgowości online, pomoc ekspertów oraz bazy dokumentów niezbędnych w celu prowadzenia działalności. Promocyjne oprocentowanie. Posiadacz iKonta Biznes na prawo do skorzystania z promocyjnego oprocentowania Rachunku Lokacyjnego –2% od salda mniejszego lub równego 20 000 zł.

Bank Zachodni WBK Promocja „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki: - założą Konto Firmowe Godne Polecenia w okresie od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r., - rozliczą co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu terminala POS Elavon na nowo otwarty rachunek. Osoby, które spełnią powyższe warunki, uzyskają zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 12 miesięcy, co daje możliwość zaoszczędzenia do 300 zł. Promocja obowiązuje do 28.02.2018 r. „Weź leasing, prowadzenie konta zostaw nam”. W promocji mogą wziąć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie posiadające żadnego produktu w banku dla firm. Warunkiem uczestnictwa jest: - zawarcie umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia lub Konto Firmowe Godne Polecenia Premium za pośrednictwem Doradcy Leasingowego, - złożenie wniosku o leasing lub pożyczkę. Jeśli klient banku zaciągnie leasing lub pożyczkę oraz równocześnie otworzy rachunek formowy, opłata za jego prowadzenie przez 6 miesięcy będzie wynosić 0 zł. Promocja obowiązuje do 30.04.2018 r. Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku. W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów m.in. 35% rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy, 50% iPresso Express - rozwiązania automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość - za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci 6 zł netto (normalna cena to 225 zł). Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi: - najem terminalu POS za 0 zł netto przez 6 miesięcy; - darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej. Promocja obowiązuje do odwołania.

BOŚ Bank

Promocja konta firmowego z terminalem płatniczym. Zakładając Konto Elastyczne, przedsiębiorca może skorzystać z promocji, w której podpisując dodatkowo umowę na terminal płatniczy na okres 36 miesięcy, ponosi opłatę za jego dzierżawę w wysokości 1 zł/m-c przez okres 12 miesięcy. Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji, należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw tj.:

- zatrudniać w firmie do 10 osób,

- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie.

Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania. Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową. Citi Rabaty - dokonując zakupu kartą płatniczą, klient może skorzystać z rabatów i programów, wystarczy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu płacąc kartą Citibank lub w przypadku dokonywania zakupu w e-sklepie wpisać odpowiedni kod rabatowy. Citi Handlowy A La Carte - Restauracje oraz Wine Club – uprawnia do zniżek w wybranych restauracjach na terenie całej Polski oraz rabatów przy zakupach win na dobrewina.pl powyżej 300 zł i 600 zł odpowiednio 3% i 5%. Promocje obowiązują do odwołania.

Credit Agricole „Oferta powitalna Konto Biznes z leasingiem” – oferta skierowana jest do klientów firmowych, którzy w okresie trwania promocji podpiszą z bankiem umowę otwarcia Konta Biznes oraz zawrą umowę leasingu. Bank spłaca ostatnią ratę leasingu (nie więcej niż 1200 zł). Z bonusu może skorzystać klient, który: - aktywnie korzysta z konta firmowego, - dokonuje z rachunku płatności składek ZUS i rat leasingowych. Promocja obowiązuje do 31.05.2018 r.

Deutsche Bank

Rabaty i podwyższone oprocentowanie oszczędności. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyści:

- specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone do 1%;

- rabaty na wybrane usługi i produkty portali partnerskich m.in. rabat na przelot samolotem (usługi oferowane przez WhyNotFly): rabat na bilety lotnicze na przeloty transkontynentalne – na kwotę 50 zł, na bilety lotnicze na przeloty europejskie - na kwotę 40 zł, rabat na bilety lotnicze na przeloty krajowe - na kwotę 20 zł. Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje: - fakturowanie; - księgowość, kadry i płace; - komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego); - monitoring rozliczeń; - telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe. Pakiet bezpłatnych ubezpieczeń do konta dbNet Biznes, który obejmuje: - pomoc organizacyjną (podróż powrotna do firmy, kontynuacja podróży, zastępstwo w podróży służbowej), - pomoc interwencyjną (transport ocalałego mienia, dozór mienia) - pomoc medyczną (zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz honorarium lekarza za wizytę lekarską, zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia leków, transport medyczny do i ze szpitala, opieka pielęgniarki po hospitalizacji) - usługi informatyczne - usługi concierge Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie jej do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapisanie na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca może wystawić dowolną ilość faktur. Promocja obowiązuje do odwołania. Idea Hub. Bezpłatna przestrzeń coworkingowa wraz z jej udogodnieniami, tj. dostęp do internetu, drukarki, skanera, słuchawek, ciepłych napojów. Bezpłatnie mogą z niej skorzystać klienci banku. Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski "Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:

- od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców,

- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe,

- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy.

Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank Konto z biurem. Promocja jest skierowana do przedsiębiorstw, które posiadają mBiznes konto. Po podpisaniu umowy rachunku przez okres 6 miesięcy przedsiębiorca może korzystać bezpłatnie z przestrzeni biurowych Business Link wraz z jej udogodnieniami (internet, kawa, herbata, system druku). Obowiązuje do 31.03.2018 r. mKsięgowość. Klient, który założy mBiznes konto Standard, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Usługa jest dostępna w serwisie transakcyjnym mBanku 24h, 7 dni w tygodniu i obejmuje: - dostęp do faktur online, dokumentów księgowych przez 24 godziny na dobę online, - automatyczne zczytywanie danych z faktur online do przelewów, - przypomnienia o zaległych płatnościach za faktury i informacja o opłaconych, wystawianie faktury online. Promocja obowiązuje do odwołania.

Orange Finanse Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera. Promocja obowiązuje do odwołania.

Bank Pekao Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.

Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 miesięcy od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia: - wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego; - kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku; - korzystanie z biura rachunkowego. Powiadomienia SMS. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 miesięcy mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień SMS. Promocje obowiązują do odwołania.

Plus Bank Biuro Rachunkowe ifima.pl. W ramach rachunku filmowego Pakiet Mikro Biznes klienci mogą skorzystać z usług biura rachunkowego, jeśli prowadzą działalność w oparciu o KPiR lub ryczałt. W ramach promocji opłata za pierwszy miesiąc wynosi 0 zł, za kolejne - pełna obsługa księgowa to koszt rzędu 80 zł/m-c. Prawo Direct. Posiadacze Pakietu Mikro Biznes mogą skorzystać z benefitu dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w postaci dostępu do porad prawnych w promocyjnych cenach przygotowanych dla klientów banku.

SGB-Bank Karta paliwowa z rabatem – oferta skierowana do przedsiębiorców (w tym rolników), którzy są podatnikami VAT oraz posiadają w banku rachunek wraz z kartą płatniczą. SGB-Bank SA i Flotex, Banki Spółdzielcze SGB oferują pakiet produktów: rachunek z kartą płatniczą i paliwową. Wydana karta paliwowa upoważnia do skorzystania z rabatu na zakup paliwa w wysokości 9 groszy brutto za litr. Promocja obowiązuje do odwołania. Terminal płatniczy. Składają wniosek o terminal płatniczy przedsiębiorcy mogą liczyć na opłatę za dzierżawę urządzenia w wysokości 1 zł przez 12 miesięcy.

Toyota Bank Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Volkswagen Bank Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą na rabaty w wybranych sklepach partnerskich, m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.