Konflikt w ArcelorMittal Poland. Solidarność apeluje do premiera

Solidarność z koncernu hutniczego ArcelorMittal Poland zaapelowała do premiera o pilną interwencję w sprawie sytuacji pracowników firmy. W ocenie związkowców, koncern wykorzystuje epidemię Covid-19 do uzyskania oszczędności w kosztach zatrudnienia i dotacji ze środków publicznych.

W końcu maja zarząd koncernu wypowiedział obowiązujący w spółce od 10 lat Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, chcąc w ciągu najbliższego roku wynegocjować ze związkami nowe regulacje. Związkowcy zapowiedzieli wówczas obronę uprawnień pracowniczych i nie wykluczyli zorganizowania protestów.

"ArcelorMittal Poland jest spółką prywatną, ale korzysta ze środków publicznych w ramach tarczy antykryzysowej. W naszej ocenie działania pracodawcy stoją w sprzeczności z celami tarczy, która co do zasady ma chronić stanowiska pracy w okresie pandemii, a nie dotować firmy, które wykorzystując ten trudny czas, pozbywają się pracowniczych uprawnień. Dlatego domagamy się zdecydowanej reakcji pana premiera i odpowiednich organów państwowych" - powiedział rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski, cytowany w środowej informacji śląsko-dąbrowskiej "S".

W ocenie Solidarności, propozycja nowego układu zbiorowego przedstawiona przez pracodawcę zakłada obniżenie wynagrodzeń pracowników o 30-40 proc. "To nie są decyzje podejmowane na czas pandemii. Ich skutki dla pracowników będą odczuwalne już na zawsze" – podkreślili związkowcy w piśmie skierowanym do szefa rządu.

29 kwietnia br. związki zawodowe działające w AMP podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące tzw. przestoju ekonomicznego. Dzięki temu spółka może korzystać przez okres trzech miesięcy z instrumentów wsparcia w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

"Zrobiliśmy to w poczuciu odpowiedzialności za firmę i miejsca pracy. Po podpisaniu tego porozumienia pracodawca kieruje każdego dnia na postojowe ogrom pracowników, często bez podstaw ekonomicznych i produkcyjnych. Naszym zdaniem chodzi wyłącznie o uzyskanie jak największych oszczędności na pracownikach i jednocześnie jak najwyższych dotacji ze środków publicznych, a nie o ratowanie miejsc pracy" – ocenił Goiński.

Zgodnie z kwietniowym porozumieniem, od 1 maja do końca lipca w AMP trwa przestój ekonomiczny, podczas którego pracownicy otrzymują od 60 do 80 proc. wynagrodzenia, w zależności od okresu przebywania na tzw. postojowym.

Wypowiedzenie układu zbiorowego, którego zapisy będą obowiązywać jeszcze przez rok, koncern tłumaczy jego dezaktualizacją i tym, że obecne regulacje nie zadowalają ani pracodawcy, ani pracowników.

„Chcemy jak najszybciej usiąść do stołu negocjacyjnego z naszymi partnerami społecznymi, by w jak najkrótszym okresie wypracować takie zapisy, które będą dostosowane do nowoczesnego rynku pracy” – informowała przed tygodniem dyrektor personalna ArcelorMittal Poland Monika Roznerska.

Przypomniała, że przedstawiciele spółki od września ub. roku prowadzili rozmowy ze związkowcami na temat zmian w obecnym układzie. 29 maja br. układ został wypowiedziany, z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie, do końca maja przyszłego roku, nadal stosowane będą postanowienia dotychczasowego układu, a warunki zatrudnienia pracowników nie zmienią się.

ArcelorMittal Poland liczy, że w tym czasie uda się wypracować warunki nowego układu zbiorowego. Jak podała spółka, ma on odpowiadać „bieżącym oczekiwaniom wszystkich pracowników, zarówno tym z długim, jak i krótkim stażem pracy”.

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w AMP zapisane są uprawnienia pracownicze wykraczające poza minimum określone w Kodeksie Pracy. Układ określa m.in. wysokość i zasady wypłaty różnego rodzaju dodatków do płacy zasadniczej, stanowiących znaczącą część wynagrodzeń pracowników, a także szczegóły dotyczące nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalnych. Gwarantuje też np. coroczne negocjacje dotyczące podwyżek płac.

W marcu br. koncern AMP poinformował o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, który pierwotnie miał ruszyć w drugiej połowie tego miesiąca. Decyzja ta - jak wówczas informowano - wynikała z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby Covid-19 oraz z nieprzewidywalności rozwoju sytuacji. Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ok. 4 tys. pracuje w spółkach zależnych.(PAP)

(Planujemy kontynuację tematu)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/