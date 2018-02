Kim są polscy bezrobotni?

Choć ciągle powtarza się hasło „rynek pracownika”, wynagrodzenia rosną, a bezrobocie maleje, nadal można wyszczególnić grupy społeczne, które nijak nie przystają do tego twierdzenia. To najczęściej osoby po kształceniu zawodowym, ale bez umiejętności praktycznych lub po studiach na kierunkach ekonomicznych, filozofii, historii, politologii, kulturoznawstwie czy pedagogice.

Deficyt rośnie, a zawody określane niegdyś jako „nadwyżkowe”, przechodzą do grupy zawodów pozostających w równowadze – wynika z nowego raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostało przeprowadzone po raz trzeci we wszystkich powiatach w Polsce na zlecenie MRPiPS przy współpracy z urzędami pracy. Jednak mimo że deficytowych zawodów nie brakuje, to nie brakuje również osób o takim wykształceniu pozostających w grupie osób bezrobotnych. Komu najtrudniej o pracę?

Na rynku pracy wiosna

Miniony rok został wielokrotnie podsumowany jako kolejny, który przyniósł poprawę sytuacji na rynku pracy. Według danych GUS-u w III kw. 2017 roku pracowało w Polsce 16,5 mln osób, czyli o 1,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie dwa lata temu. Najczęściej zatrudnienie można było znaleźć w usługach (tam wykonywało pracę 8,9 mln Polaków) oraz w przemyśle (5,2 mln).

Mimo wzrostu zatrudnienia, płace rosną, ale powoli – podają autorzy prognozy „Barometr zawodów 2018”. Lepiej ma się sytuacja w sektorze prywatnym, tam wzrost wynagrodzeń następował szybciej niż w sektorze publicznym – odpowiednio o 5,7 proc. i 3,4 proc.

Polski rynek pracy ma również swoje słabości, wśród nich autorzy „Barometru zawodów” wymieniają:

rosnący deficyt pracowników, w szczególności w zawodach, w których oferowane są niskie wynagrodzenia i nieatrakcyjne warunki pracy,

duża liczba osób biernych zawodowo,

niedopasowanie kompetencji i doświadczenia kandydatów do wymagań pracodawców,

niedoskonałość systemu edukacji,

niewystarczające zaangażowanie pracodawców w rozwój umiejętności i kwalifikacji własnych pracowników.

Jak czytamy w raporcie resortu pracy, pomimo wzrostu aktywności zawodowej Polaków, w niewielkim stopniu zmniejsza się liczba osób biernych zawodowo. – W III kwartale w Polsce było aż 13,3 mln takich osób, tylko o 152 tys. mniej niż rok wcześniej i 245 tys. mniej niż w III kwartale 2015 roku – podają autorzy prognozy. Osoby bierne zawodowo to w Polsce grupa, która stanowi około 30 proc. populacji osób w wieku od 15 do 64 lat i mimo że odsetek stopniowo się zmniejsza, to i tak jest wyższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że od 2016 roku nastąpił wzrost liczby pracujących i wskaźnika aktywności zawodowej, a także zmalało bezrobocie i wzrósł poziom wynagrodzeń, można byłoby przewidywać, że każdy powinien znaleźć pracę. A już z pewnością ten, którego wyuczony zawód znajduje się w grupie zawodów deficytowych.

Lista zawodów deficytowych według „Barometru zawodów 2018” Betoniarze, zbrojarze Brukarze Cieśle i stolarze budowlani Cukiernicy Dekarza i blacharze budowlani Elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy Fryzjerzy Kierowcy autobusu Kierowcy samochodu ciężarowego i ciągników siodłowych Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Kucharze Magazynierzy Mechanicy pojazdów samochodowych Monterzy instalacji budowlanych Murarze i tynkarze Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Operatorzy obrabiarek skrawających Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Piekarze Pielęgniarki i położne Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie Robotnicy budowlani Robotnicy obróbki drewna i stolarze Samodzielni księgowi Spawacze Szefowie kuchni Ślusarze Źródło: „Barometr zawodów 2018”

Jednak wiele osób, które szukają pracy w wyżej wymienionych obszarach, nie znajduje zatrudnienia. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w niewystarczającym doświadczeniu i nabyciu umiejętności praktycznych. – W przypadku absolwentów ciągle aktualny jest problem niewłaściwych wyborów edukacyjnych, jak również niska jakość kształcenia praktycznego. W konsekwencji nie spełniają oni wymogów pracodawcy – czytamy w opracowaniu. W urzędach pracy zatrudnienia szuka wielu fryzjerów, piekarzy czy kucharzy, ale nie posiadają oni wystarczających kwalifikacji i tym samym nie są w stanie sprostać wymogom pracodawców. Kolejnym powodem nieotrzymania zatrudnienia w zawodzie określanym jako deficytowy, jest nieznajomość języków obcych.

Często sami zainteresowani nie są chętni podjąć się zatrudnienia, ponieważ na przykład zaproponowano im nieatrakcyjne warunki pracy, niskie wynagrodzenie, trudne lub szkodliwe warunki pracy, byliby zmuszeni do dojazdu do zakładu lub nie mają aktualnych uprawnień.

Filozofowie, ekonomiści i pedagodzy

Choć lista zawodów nadwyżkowych rokrocznie się kurczy, nadal znajdują się na niej takie zawody, jak: ekonomista, filozof, historyk, politolog, kulturoznawca czy pedagog. Jest to związane przede wszystkim ze zbyt ogólnymi umiejętnościami. Mimo ukończonych studiów najczęściej absolwenci powyższych kierunków kształcenia są zmuszeni uzupełnić wykształcenie, np. przez udział w studiach podyplomowych.

Uczestnicy paneli zorganizowanych przy okazji tworzenia „Barometru zawodów 2018” przez resort pracy zauważyli, że obecna oferta edukacyjna jest niedostosowana do realiów rynku pracy. Szczególnie doskwiera brak umiejętności praktycznych.

W zależności od województwa, zawody nadwyżkowe różnią się.

Zawody nadwyżkowe w 2018 roku Województwo Zawody nadwyżkowe Dolnośląskie Brak zawodów nadwyżkowych Kujawsko-pomorskie Ekonomiści, pedagodzy, specjaliści technologii żywności i żywienia, pracownicy biur podróży, organizatorzy obsługi turystycznej, dekoratorzy wnętrz, konserwatorzy budynków, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych Lubelskie Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, pracownicy poczty, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, ogrodnicy i sadownicy, pracownicy biur podróży, rolnicy, socjolodzy, specjaliści administracji publicznej, rolnictwa i leśnictwa oraz technologii żywności i żywienia, technicy mechanicy Lubuskie Brak zawodów nadwyżkowych Łódzkie Brak zawodów nadwyżkowych Małopolskie Ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pracownicy administracji i biurowi, pracownicy biur podróży, specjaliści administracji publicznej Mazowieckie Ekonomiści Opolskie Ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, rolnicy i hodowcy, specjaliści technologii żywności i żywienia Podkarpackie Ekonomiści, pedagodzy, specjaliści technologii żywności i żywienia, pracownicy biur podróży, organizatorzy obsługi turystycznej, dekoratorzy wnętrz, konserwatorzy budynków, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, inżynierowie inżynierii środowiska, prawnicy, specjaliści administracji publicznej, rolnictwa i leśnictwa, technologii żywności i żywienia oraz rolnictwa i leśnictwa Podlaskie Ekonomiści, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, operatorzy maszyn włókienniczych, pedagodzy, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy mechanicy Pomorskie Ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pracownicy biur podróży, specjaliści technologii żywności i żywienia, rolnicy i hodowcy Śląskie Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Świętokrzyskie Ekonomiści Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Pedagodzy Pracownicy administracyjni i biurowi Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Specjaliści administracji publicznej Specjaliści technologii żywności i żywienia Technicy informatycy Technicy mechanicy Warmińsko-mazurskie Ekonomiści Wielkopolskie Ekonomiści Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Specjaliści technologii żywności i żywienia Zachodniopomorskie Ekonomiści Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pedagodzy Pracownicy administracyjni i biurowi Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych Specjaliści technologii żywności i żywienia Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie prognozy „Barometr zawodów 2018”

Mimo że tendencje w całym kraju dotyczące rynku pracy są zbliżone, przytaczane dane pokazują zróżnicowania wśród zawodów, których jest za dużo. Oprócz ekonomistów i absolwentów studiów humanistycznych, znajdziemy wśród nich również pracowników administracji, technologów żywienia, techników mechaników czy pracowników ds. ochrony środowiska i BHP.

Weronika Szkwarek