Hiszpania: rekordowy spadek PKB z powodu pandemii

Z powodu pandemii koronawirusa w pierwszym kwartale br. doszło do rekordowego spadku Produktu Krajowego Brutto (PKB) Hiszpanii o 5,2 proc. - poinformował we opublikowanym we wtorek raporcie Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie.

INE odnotował, że podobny spadek wystąpił po raz pierwszy od 1970 r., gdy w kraju zaczęto prowadzić te statystyki. Przypomniał, że największy dotąd spadek PKB zanotowano w efekcie kryzysu finansowego w II kwartale 2009 r.; wyniósł on wówczas 4,4 proc.

Kierownictwo INE odnotowało, że od końca 2013 r., uważanego za koniec kryzysu w Hiszpanii, w żadnym kwartale nie zanotowano spadku PKB tego kraju.

Według banku centralnego sektorami gospodarki, które dotychczas najbardziej ucierpiały w Hiszpanii z powodu epidemii koronawirusa były: handel, transport oraz hotelarstwo. “Spadek aktywności w tych branżach w drugim kwartale br. był wyższy niż 70 proc.” - napisał BdE. Hiszpania jest jednym z najbardziej doświadczonych epidemią koronawirusa państw świata. Do poniedziałkowego wieczora wskutek Covid-19 w kraju zmarło 28 346 osób i wykryto 248 970 infekcji.

W poniedziałek w dzienniku ustaw zostały opublikowane przepisy dotyczące powołania do życia wewnętrznej listy resortu zdrowia dotyczącej pracowników hiszpańskiej służby zdrowia, którzy ucierpieli pod względem psychologicznym podczas walki z epidemią. Mają oni zostać objęci terapią za pośrednictwem rozmów z psychologami w ramach dostępnych przez siedem dni w tygodniu wideokonferencji.

