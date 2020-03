Giełdy poturbowane po "czerwonym poniedziałku". Wzrosty mniejsze od spadków

Po potężnej przecenie na niemal wszystkich światowych giełdach, we wtorek rynki wracają do wzrostów, choć ich skala jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku poniedziałkowych spadków.

-7,87 proc. w Warszawie, -7,68 proc. w Nowym Jorku, -5 proc. w Tokio, -7,94 proc. we Frankfurcie – ogromne spadki na światowych giełdach opisywaliśmy przez cały poniedziałek. Kolejny dzień dla rynków akcji zaczął się już nieco lepiej.

Jako pierwsze po wielkich przecenach odreagowują giełdy azjatyckie. Nikkei225 rośnie o ponad 1,2 proc. do 19950 pkt., a więc o 60 pkt. wyżej od wczorajszego minimum. 1,7 proc. zyskuje chiński Shanghai Composite, a koreański Kospi rośnie o 0,6 proc. Wzrosty i to najwyższe od 2016 r. obserwowaliśmy również w Australii (3,13 proc.).

Na wzrostowe otwarcie po obu stronach Atlantyku wskazują obecnie notowania kontraktów na indeksy: DAX (2,3 proc.), Euro Stoxx 50 (2,5 proc.) czy S&P500 (3,5 proc.) i Nasdaq (3,8 proc.).

Kolor zielony widzimy także na rynku ropy, która po informacji o rozpoczęciu saudyjsko-rosyjskiej wojny cenowej potaniała o 20 proc. (choć w szczytowym momencie spadki dochodziły do 30 proc.). We wtorek rano „czarne złoto” drożało o 11 proc., do poziomu 37 dolarów za baryłkę.

Lekkiej przeceny doświadcza natomiast prawdziwe złoto (-1,4 proc.), którego ceny pozostały wczoraj niemal niezmienione względem piątku (0,3 proc.). Delikatne odbicie widać także na innych taniejących wczoraj surowcach: miedzi (2 proc.), platynie (1 proc.) czy cynku (2 proc.).

Inwestorzy na całym świecie starają się oszacować, jaki będzie wpływ koronawirusa na poszczególne spółki i sektory. Nie brak głosów wzywających do działania banki centralne i rządy państw. Można spodziewać się, że w najbliższych dniach kolejne kraje przedstawiać będą programy mające na celu ochronę zagrożonych przedsiębiorstw oraz stymulowanie gospodarki. M.in. o tym debatować będą polscy ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu rządu (11.00).

Michał Żuławiński