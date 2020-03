Panika na GPW. WIG20 spadł w poniedziałek o prawie 8 proc.

WIG20 zanotował w poniedziałek drugą najgorszą sesję w tym wieku. Spadki sięgnęły prawie 8 proc., a pod kreską znalazły się wszystkie spółki notowane w ramach indeksu.

Mimo iż od dwóch tygodni obserwujemy na GPW gwałtowne spadki, poniedziałkowa sesja przyniosła jeszcze mocniejsze załamania, niż inwestorzy obserwowali do tej pory. Do przeszło 15 proc., o które WIG20 runął przez ostatnie dwa tygodnie, dziś dodane zostało kolejne 7,9 proc. Tak mocny spadek podczas jednej sesji jak w poniedziałek WIG20 notował tylko raz w tym wieku - w 2008 roku po upadku Lehmann Brothers. Dodatkowo indeks zamknął dzień na poziomie 1625,99 pkt., co oznacza, że był notowany najniżej od 2009 roku. Szeroko wyprzedawano jednak akcje także na innych rynkach, m.in. w Ameryce.

Aż cztery podmioty z WIG20 zanotowały spadki przekraczające 11 proc. To mBank, Alior, CCC oraz KGHM. 19 z 20 podmiotów notowanych w indeksie spadło o ponad 4 proc. Relatywnie mocno trzymał się w zasadzie tylko Orlen, który stracił "tylko" 0,2 proc. Zamieszanie, które wybuchło na rynku ropy naftowej, może być w krótkim terminie na rękę płockiej spółce, o czym pisaliśmy w osobnym artykule. Minima roczne odnotowało 16 z 20 firm z WIG20, a najniższe kursy w historii notowały Alior Bank, PGNiG, PGE i Tauron.

Tak gwałtowne spadki na GPW to efekt kolejnych obaw o rozprzestrzenianie się koronawirusa i konsekwencje gospodarcze epidemii. Choć kwestia ta wyceniana jest już od dwóch tygodni, dzisiejsza sesja pokazuje, że ryzykowne aktywa wciąż są w odwrocie. Inwestorzy szukają bezpiecznych przystani i masowo wyprzedają akcje, często bez rozróżnienia na poszczególne spółki. Szczególnie tyczy się to zagranicznych funduszy. Stąd tak mocne szerokie spadki w WIG20.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2959,07 -8,45 -11,37 -22,10 -9,88 -20,99 DAX Niemcy 10625,02 -7,94 -10,40 -21,38 -7,27 -19,81 FTSE 100 W.Brytania 5994,04 -7,25 -9,93 -19,72 -15,63 -20,53 CAC 40 Francja 4707,91 -8,39 -11,73 -21,92 -10,00 -21,25 IBEX 35 Hiszpania 7708,70 -7,96 -11,81 -21,43 -15,56 -19,27 FTSE MIB Włochy 18475,91 -11,17 -14,68 -24,52 -9,80 -21,40 ASE Grecja 593,07 -13,39 -17,67 -34,89 -14,86 -35,30 BUX Węgry 38075,83 -7,55 -8,33 -14,41 -5,49 -17,38 PX Czechy 913,47 -5,13 -7,27 -17,76 -13,94 -18,12 RTS INDEX (w USD) Rosja 1257,96 -4,97 -3,21 -17,14 6,64 -18,78 BIST 100 Turcja 103524,00 -5,54 -3,53 -14,45 1,96 -9,53 WIG 20 Polska 1625,99 -7,87 -10,05 -22,95 -29,27 -24,38 WIG Polska 45625,56 -7,50 -9,02 -21,09 -23,24 -21,11 mWIG 40 Polska 3385,71 -6,23 -6,42 -16,93 -18,60 -13,37 Źródło: PAP

Dodatkowo poniedziałek przyniósł także krach na rynku ropy . Spór Rosji i Arabii Saudyjskiej o poziom wydobycia sprawił, że cena tego surowca spadała dziś nawet o ponad 30 proc. I choć tania ropa to dla większości polskich spółek dobra informacja, rynki działały dziś w trybie "panika" i wydaje się, że krach naftowy zamiast wspomóc rynki, wręcz przeciwnie, nakręcił wyprzedaż.

Adam Torchała