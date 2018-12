George Soros Człowiekiem Roku według „Financial Times”

Inwestor i filantrop George Soros został uhonorowany tytułem Człowieka Roku przyznawanego przez dziennik „Financial Times”.

88-letni miliarder został wyróżniony za „obronę liberalnej demokracji, która znajduje się pod ostrzałem populistów”. Jak stwierdza w uzasadnieniu redakcja „Financial Times”, „chociaż tytuł Człowieka Roku zazwyczaj przyznawano za osiągnięcia, to w przypadku Sorosa w grę wchodzą także reprezentowane przez niego wartości”.

- Jest piewcą liberalnej demokracji i otwartego społeczeństwa. To idee, które zwyciężyły w zimnej wojnie, a dziś są atakowane ze wszystkich kierunków, od Rosji Władimira Putina po Amerykę Donalda Trumpa – czytamy w artykule „FT”.

- Jestem oskarżany o wszystko, łącznie z byciem antychrystem. Chciałbym nie mieć tylu wrogów, ale uznaję to za potwierdzenie tego, że robię coś dobrego – dodaje sam Soros.

Nagroda "Financial Timies Person of the Year" jest przyznawana od 1970 r. Jej laureatami byli głównie ludzie biznesu oraz politycy. Wśród uhonorowanych przez brytyjski dziennik znajduje się jeden Polak - w 1980 r. wyróżniono Lecha Wałęsę.

Rok Laureat 2018 George Soros 2017 Susan Fowler 2016 Donald Trump 2015 Angela Merkel 2014 Tim Cook 2013 Jack Ma 2012 Mario Draghi 2011 Mohamed Bouazizi 2010 Steve Jobs 2009 Lloyd Blankfein 2008 Barack Obama 2007 Jean-Claude Trichet 2006 Lakshmi Mittal 2005 Siergiej Brin i Larry Page 2004 Eliot Spitzer 2003 Jeffrey Immelt 2002 George W Bush 2001 Howard Lutnick 2000 Craig Venter 1999 John von Neumann 1998 Alan Greenspan 1997 Tony Blair 1996 Rupert Murdoch 1994 Bill Gates 1993 Edouard Balladur 1992 Deng Xiaoping 1991 James Baker 1990 Helmut Kohl 1989 Michaił Gorbaczow 1988 Henry Kravis & George Roberts 1987 Margaret Thatcher 1986 Yasuhiro Nakasone 1985 Michaił Gorbaczow 1984 Albert Hall 1983 John Opel 1982 George Shultz 1981 Francois Mitterrand 1980 Lech Wałęsa 1978 Deng Xiaoping 1977 Anwar Sadat 1976 Jimmy Carter 1975 Helmut Schmidt 1974 Harold Wilson 1973 Król Faisal 1972 Henry Kissinger 1970 Jean Rey

