Firma CAF z Hiszpanii nowym inwestorem Solarisa

Hiszpańska firma CAF ma być nowym inwestorem spółki Solaris Bus & Coach. Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej poinformował we wtorek o podpisaniu umowy w tej sprawie.

Umowa została zawarta w poniedziałek i - jak podała spółka z podpoznańskiego Bolechowa - pozwala firmie CAF na dalsze negocjowanie szczegółów transakcji z Solarisem. Polska firma nie podaje na razie bliższych szczegółów dotyczących transakcji; szersze informacje mają być znane w najbliższych tygodniach.

"Trwający od kilku miesięcy proces poszukiwania inwestora dla Solarisa wszedł w nowy etap. Połączenie potencjałów obu firm, to ważny krok w realizacji planu, który zakłada wypracowanie wiodącej pozycji w Europie w zakresie zrównoważonych miejskich systemów mobilności" podała spółka w przekazanym PAP komunikacie.

CAF to hiszpański producent notowany na hiszpańskiej giełdzie. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego w tym e-mobilność. Produkty grupy CAF operują na całym świecie m.in.: w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji oraz w krajach Afryki Północnej.

"W procesie rozmów z potencjalnymi inwestorami, rozpatrywałam oferty zarówno z rynku polskiego jak i innych krajów. Jestem przekonana, że wybierając CAF jako inwestora dla Solarisa, zapewniona zostanie obiecująca przyszłość dla marki, jej klientów i pracowników" - powiedziała Solange Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus & Coach.

"Uważam, że CAF ma właściwą wizję rozwoju dla spółki i będzie w stanie rozwinąć potencjał Solarisa na skalę globalną. Umowa podpisana z inwestorem jest w pełni zgodna ze wszystkim, co osiągnęliśmy od momentu założenia firmy 22 lata temu i pozwoli Solarisowi wejść na wyższy poziom rozwoju" dodała.

Andres Arizkorreta, prezes i dyrektor generalny CAF powiedział, że inwestycja w Solarisa "jest potwierdzeniem realizacji naszej wizji wzrostu i otwiera nowe, strategiczne rynki dla CAF".

"Razem z Solarisem stworzymy lidera w zakresie rozwiązań miejskiej mobilności wykraczających poza pojazdy szynowe, szczególnie w segmencie elektromobilności. Chcemy nadal wykorzystywać i rozwijać markę Solaris, a także zachować jej polski charakter" - powiedział.

"Połączenie know-how obu firm w zakresie produkcji, projektowania, technologii i usług, jak również innowacyjność i doświadczenie Solarisa w produkcji autobusów, pozwolą nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, jednocześnie tworząc wartość dla akcjonariuszy" dodał Arizkorreta.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Firma została założona w 1996 roku, przez Solange i Krzysztofa Olszewskich. Do tej pory producent dostarczył do 32 państw na świecie ponad 16 tys. pojazdów. Są to zarówno autobusy miejskie z tradycyjnym napędem spalinowym, jak również pojazdy z napędem alternatywnym w tym: autobusy hybrydowe, elektryczne, z wodorowym ogniwem paliwowym i na CNG.

Solaris jest także największym w Europie producentem trolejbusów. W 2017 r. firma dostarczyła do swoich klientów rekordową liczbę 1397 autobusów, zajmując w tym segmencie czwarte miejsce na europejskim rynku producentów autobusów miejskich. W ub. roku zajęła także pozycję europejskiego lidera na rynku autobusów elektrycznych.

Produkcja firmy prowadzona jest w czterech fabrykach w Wielkopolsce. W Środzie Wielkopolskiej znajdują się dwie spawalnie, gdzie wytwarzane są nadwozia autobusów i tramwajów. Montaż pojazdów szynowych odbywa się w Poznaniu, a autobusy produkowane są w Bolechowie, gdzie mieści się centrala firmy.

Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny