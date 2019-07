Była premier Ewa Kopacz wiceszefową Parlamentu Europejskiego

Była premier Ewa Kopacz (PO) została wybrana w środę w Strasburgu na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego.

Kopacz otrzymała 461 głosów poparcia. Ta liczba była wystarczająca, aby objąć stanowisko wiceszefa PE.

Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został włoski socjalista David Sassoli. W drugiej turze głosowania otrzymał on 345 głosów poparcia. Zastąpił na tym stanowisku chadeka, także Włocha Antonio Tajaniego.

Parlament Europejski w Strasburgu w pierwszej turze głosowania wybrał 11 wiceprzewodniczących izby. Liczba wiceprzewodniczących europarlamentu wynosi jednak 14, więc potrzebna jest druga tura, żeby obsadzić jeszcze trzy stanowiska.

W głosowaniu oddano 661 głosów ważnych, a wymagana większość, która była niezbędna do objęcia stanowiska wiceszefa PE, wynosiła 331 głosów.

Taką większość uzyskało 11 kandydatów, w tym kandydatka EPL Ewa Kopacz (PO).

Drugi polski kandydat, prof. Zdzisław Krasnodębski (PiS) otrzymał 169 głosów, co nie wystarczyło do objęcia funkcji. Krasnodębski będzie ubiegał się o stanowisko w drugiej turze. Kandydatów do objęcia funkcji było w pierwszej turze 17.

Źródło: PAP

uo/ mc/