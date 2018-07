Euronet "rekomenduje 1000 zł". I wprowadza klientów w błąd

Euronet zrezygnował ze stosowania limitu w wysokości 1000 zł dla jednorazowych wypłat gotówki. Wpadł jednak na inny, sprytny pomysł. Jeśli zechcecie wypłacić kwotę wyższą niż 1000 zł, otrzymacie komunikat w języku angielskim sugerujący, by lepiej wypłacić mniejszą kwotę.

W ubiegłym roku operator sieci bankomatów Euronet zaczął stosować limity 1000 zł dla jednorazowej wypłaty z bankomatu. Zabieg ten miał przynieść firmie dodatkowe zyski. Od każdej wypłaty bank musi bowiem zapłacić właścicielowi bankomatu stałą stawkę w wysokości 1,2-1,3 zł. Im klient wypłaca częściej mniejsze kwoty, tym jest to bardziej opłacalne dla właściciela maszyny. Ostatecznie jednak pomysł nie przeszedł – pilotaż dobiegł końca i firma zrezygnowała ze stosowania tego limitu.

Czytelnicy donieśli nam jednak, że maszyny nadal utrudniają im wypłatę kwot wyższych niż 1000 zł. Postanowiliśmy to sprawdzić. Jak się okazuje, podczas próby wypłaty kwoty wyższej niż 1000 zł maszyna wyświetla komunikat: „The selected amount of PLN 1100 exceeds the maximum withdrawal amount of PLN 1000 recommended per transaction”. Komunikat jest w języku angielskim, co nie dla każdego użytkownika musi być zrozumiałe. W wolnym tłumaczeniu oznacza on: „Wybrana kwota 1100 zł przekracza maksymalną rekomendowaną kwotę wypłaty na jedną transakcję – 1000 zł”.

Komunikat jest po angielsku nawet wtedy, gdy pozostała część procesu wypłaty przebiega w języku polskim. Dla osoby, która nie zna języka, wygląda to na „jakiś błąd”. Bankomat podpowiada, by wypłacić 1000 zł, więc klient najpewniej rozbije transakcję na kilka operacji. Wystarczy oczywiście ponowić próbę wypłaty kwoty wyższej niż 1000 zł i drugi raz operacja przejdzie bez problemu. Pytanie, ile osób to zrobi?

Co to oznacza dla niektórych użytkowników Euronetu? Ryzyko narażenia się na dodatkowe koszty. Wyobraźmy sobie, że nasz bank za wypłatę z bankomatu obcego pobiera 5 zł prowizji i nie ma podpisanej umowy partnerskiej z Euronetem. Potrzebujemy pilnie wypłacić 5 tys. zł i nie mamy czasu szukać bankomatu naszego banku. Jednorazowa prowizja od takiej operacji wyniosłaby nas 5 zł. Jeśli jednak zasugerujemy się „rekomendacją” Euronetu i dokonamy 5 wypłat po 1000 zł, to zapłacimy 25 zł prowizji.

My w takiej sytuacji też posłużymy się rekomendacją., by uważnie czytać komunikaty wyświetlane przez urządzenia samoobsługowe. Jeśli nie znamy języka i nie do końca jesteśmy pewni, co oznacza pojawiający się na ekranie tekst – poszukajmy innej maszyny.

