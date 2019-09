Eko Export z rekordowym zamówieniem. Kurs mocno w górę

Eko Export otrzymał największe w historii zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej. Akcje spółki bardzo gwałtownie drożeją.

„Zarząd Eko Export informuje, że po spotkaniu w Bielsku-Białej w dniach 3-4 września br. z naszym wyłącznym przedstawicielem handlowym na rynek Europy Północnej w dniu dzisiejszym potwierdziliśmy dostawy naszych produktów na 2020 rok” – czytamy w komunikacie spółki.

Wspomniane zamówienie ma trafić do kilku państw (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania), a całkowita jego wartość wyniesie 3 773 576 euro, tj. ok. 16,4 mln złotych. Ok. 80% z tej kwoty ma dotyczyć dostaw mikrosfery wysoko przetworzonej, stosowanej w produktach o najwyższym stopniu innowacyjności. Wzrost zamówienia w stosunku do roku 2019 wyniesie ok. 78% i dzięki temu będzie to największe z realizowanych do tej pory zamówień w historii spółki. Partner przekaże ponadto zaliczkę na zakup surowca.

Informacje te bardzo pozytywnie przyjęli akcjonariusze spółki, a jej akcje drożały dziś nawet o blisko 19 proc. Trzeba jednak pamiętać, że kurs Eko Exportu znajduje się w długoletnim trendzie spadkowym i tylko w ciągu ostatniego półrocza spadł on niemal o połowę.

Spółka ciągle liczy straty

Akcje Eko Exportu nie taniały jednak bez powodu, a spółka ma za sobą już prawie trzy lata nieustannych strat. Szczególnie fatalny był IV kwartał 2018 roku, kiedy to wynik netto był ponad 19 mln złotych na minusie. Głównym powodem był utworzony gigantyczny odpis wartości posiadanych udziałów w szwajcarskiej spółce Omega Minerals Trading and Investments.

Na wynikach w ostatnim czasie ciążyły również dokonywane inwestycje w kluczowym dla spółki Kazachstanie. „Przewaga spółek grupy emitenta w pozyskiwaniu mikrosfery (dzięki zakładowi w Astanie) będzie zdecydowanie większa w stosunku do konkurencji z chwilą zakończenia, pełnego uruchomienia inwestycji w Kazachstanie i osiągnięcia docelowej zdolności produkcyjnej” – podawał kilka miesięcy temu Eko Export. W 2018 roku dodatkowym problemem była także pogoda i panujące w Kazachstanie powodzie i podtopienia.

Poza słabymi wynikami spółkę dopadły też inne kłopoty, a ze względu na opóźnienia w publikacji pełnego raportu akcje Eko Exportu doczekały się nawet czasowego zawieszenia. Co więcej, na temat spółki pojawiły się liczne plotki, które ostatnio starał się dementować sam prezes. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzono m.in., że zarząd nie sprzedawał i nie planuje sprzedawać akcji spółki oraz że nie planuje się przeprowadzać emisji akcji. Dodano także, że żaden kontrakt w Kazachstanie nie został rozwiązany, a w spółce nie dzieje się nic złego, na co mogłyby wskazywać notowania giełdowe.

Adam Hajdamowicz