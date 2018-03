Dymisja Rexa Tillersona. Zastąpi go szef CIA

Donald Trump zdymisjonował sekretarza stanu Rexa Tillersona. Ma go zastąpić dotychczasowy szef CIA Mike Pompeo.

Trump poinformował o odwołaniu Rexa Tillersona i powołaniu na tę funkcję dotychczasowego szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej Mike'a Pompeo na Twitterze. Na czele CIA stanie jej dotychczasowa wicedyrektor Gina Haspel, będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. W krótkiej wiadomości prezydent USA podziękował Tillersonowi za służbę na rzecz kraju i pogratulował nowo mianowanym.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!