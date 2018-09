Dobra sesja WIG20. Mocne wzrosty banków i energetyki

WIG20 skorzystał z dobrych nastrojów na światowych rynkach i ponownie zamknął sesję wzrostem. Słabiej wyglądały dziś małe spółki.

Środa na większości światowych giełd przebiegała pod znakiem zieleni. Szczególnie dobrze radziły sobie rynki wschodzące, ich indeks spod znaku MSCI rósł dziś o 1,3 proc. Na fali tej skorzystał także WIG20, który urósł dziś również o 1,3 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie.

Niestety, podobnie jak wczoraj, im dalej w rynek, tym słabiej. Wzrosty na mWIG-u sięgały już tylko 0,7 proc., sWIG zaś sesję zamknął 0,1 proc. pod kreską. Taki rozkład wyników sugeruje, że za wzrosty WIG20 odpowiadał przede wszystkim kapitał zagraniczny skupiony na największych spółkach. Tym bardziej prawdopodobna to teoria, obroty bowiem sięgnęły 993 mln zł, co jak na GPW jest wynikiem wyraźnie przewyższającym średnią.

W najbliższych dniach zresztą można spodziewać się nieco wyższych obrotów. W piątek Polska dołączy do grona krajów rozwiniętych FTSE, to zaś będzie oznaczało roszady w międzynarodowych indeksach. Ci duzi gracze, którzy jeszcze nie dostosowali swoich portfeli do nowego układu, w najbliższych dniach mogą zmieniać swoje zaangażowanie w największe polskie spółki.

WIG20 miał dzisiaj także solidne wsparcie w postaci dobrej postawy spółek energetycznych. W środę indeks WIG Energia poszedł w górę o 4,55 proc. i znalazł się najwyżej od 4 września. Był to najwyższy dzienny wzrost od 7 grudnia 2017 r. Wzrosty te miały swoje fundamentalne uzasadnienie. Prezes URE Maciej Bando poinformował w środę, że Urząd Regulacji Energetyki w sytuacji rosnących cen energii może być zmuszony zadbać o interesy przedsiębiorstw energetycznych przy ustalaniu wysokości taryfy G (dla gospodarstw domowych). Po tej informacji PGE poszła w górę o 5,1 proc., Energa zwyżkowała o 6,7 proc., Tauron zyskał 5,4 proc., a Enea wzrosła o 2,7 proc. Dla energetycznych gigantów może to oznaczać dodatkowe przychody, dla ich klientów jednak podwyżki opłat.

Dobrze prezentował się także WIG Banki, który wzrósł o 2,4 proc. NBP podał, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2018 r. wyniósł 9,12 mld zł. W samym lipcu zysk wyniósł 1,29 mld zł, co oznacza spadek o 7,5 proc. mdm.

Na szerokim rynku najmocniej, o 31 proc. rośnie T-Bull. Spółka ogłosiła we wtorek wieczorem, że udostępniła swoją najnowszą grę "Tank Battle Heroes: World of Shooting" w sklepie Google Play. Zwyżkuje także notowany na NewConnect producent gier Creepy Jar (o 14 proc.) poinformował, że sprzedał prawie 67 tys. kopii gry "Green Hell".

Adam Torchała/PAP Biznes