Dlaczego Wall Street dno ma już za sobą

Zarządzający funduszami niedoważają amerykańskie akcje tak bardzo, że dalsza ich wyprzedaż nie ma już potencjału, ocenia bank UBS Group.





Od szczytu sprzed dwóch miesięcy główny indeks giełdy nowojorskiej S&P500 zniżkował o 6,9 proc., ale w najgłębszym punkcie wyprzedaży jego strata sięgała 11,5 proc. Ten dołek prawdopodobnie nie zostanie już przełamany, wynika z ostatniej noty strategów UBS Group do klientów. Tak sugeruje obliczany przez nich wskaźnik pozycjonowania inwestorów, który śledzi zaangażowanie zarządzających aktywnymi funduszami na amerykańskim rynku akcji i odnosi je do historycznych średnich.

Zarządzający aktywnymi funduszami silnie ograniczali zaangażowanie w amerykańskie akcje od początku października, co sprowadziło wskaźnik pozycjonowania do pułapu o 0,9 odchylenia standardowego poniżej długoterminowej średniej [odchylenie standardowe to używana w statystyce, odniesiona do zmienności miara odchylenia – red.]. Kiedy w historii wskaźnik znajdował się równie nisko, indeks S&P500 rósł przeciętnie w ciągu kolejnych 30 dni o 3-4 proc., obliczają specjaliści. Choć w miarę zbliżania się przyszłego roku czynniki ryzyka są bardziej wyraźne, to korzystne pozostają również perspektywy średnioterminowe.

Za sprawą korekty wyceny spadły, dyskontując szereg rynkowych zagrożeń, a pojawiające się na horyzoncie pozytywne czynniki nie są jeszcze uwzględnione w cenach. Do wydarzeń, z którymi inwestorzy wiążą zbyt negatywne oczekiwania, należy kończący się w weekend szczyt grupy G20, na którym spotkać się mają prezydent USA Donald Trump oraz jego chiński odpowiednik Xi Jinping. W ostatnim wywiadzie dla Wall Street Journal Donald Trump powtórzył groźbę objęcia cłami pozostałej części importu z Chin.

'W notowaniach indeksu S&P500 uwzględnione jest dalsze zaostrzenie napięć handlowych, więc brak złych wiadomości ze szczytu G20 może popchnąć indeks w górę w kierunku 2800 punktów” – przewidują w nocie specjaliści UBS Group.

Marek Wierciszewski