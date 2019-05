Deweloperzy przyhamowali z inwestycjami

Ponad 20-procentowy spadek liczby uzyskanych pozwoleń na budowę to sygnał, że po okresie boomu rynek mieszkaniowy wraca do normalności. Zdaniem analityków AMRON-u świadczyć o tym może także wolniejsze tempo wzrostu cen lokali w największych miastach.

W pierwszym kwartale zwykle liczba mieszkań oddawanych do użytkowania jest niższa niż w końcówce poprzedniego roku. Zjawisko to miało miejsce również w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. analizowanych w najnowszym raporcie AMRON-SARFiN.

Do eksploatacji w I kw. 2019 r. oddano ogółem 47,3 tys. lokali – mniej o 14,38 proc. niż w poprzedzających go trzech miesiącach. Liczba rozpoczętych budów wzrosła o 12,3 proc. kwartał do kwartału, ale liczba pozwoleń na budowę spadła o 10,3 proc. W porównaniach rok do roku odnotowano odpowiednio spadek liczby pozwoleń o 13,85 proc., wzrost rozpoczętych inwestycji o 12,3 proc. i wzrost liczby lokali oddanych o 5,77 proc.

Sektor deweloperski odpowiadał w I kw. 2019 r. za ponad 60 proc. aktywności na rynku budownictwa mieszkaniowego (w przypadku każdego z wymienionych wskaźników). Jak podkreślono w raporcie AMRON-u, najnowsze dane wskazują na osłabienie zapału deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. W okresie od stycznia do końca marca:

oddali do użytkowania 28,6 tys. mieszkań (o 17,1 proc. mniej niż w IV kw. 2018 r. i o 11,5 proc. więcej niż w I kw. 2018 r.),

rozpoczęli budowę 33,3 tys. lokali (kwartalny wzrost o 6,72 proc., roczny – o 8,63 proc.),

otrzymali pozwolenia na budowę 34,8 tys. mieszkań (kwartalny spadek o 17,7 proc., roczny – o 20,6 proc.).

„Systematycznie spada liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę, jednak oznacza to raczej powrót do normalności po okresie boomu budowlanego niż zapowiedź załamania na rynku budownictwa mieszkaniowego. Z sygnałów z sektora deweloperskiego wynika, że sprzedaż nowych mieszkań była o ponad 11% niższa niż przed rokiem. Na poziom aktywności deweloperów w kolejnych kwartałach może mieć wpływ – raczej negatywny – nowa ustawa deweloperska obciążająca deweloperów składką na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny” – podkreśla we wprowadzeniu do raportu dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

W I kw. 2019 r. średnia cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania wzrosła we wszystkich analizowanych w raporcie największych aglomeracjach poza katowicką. Największy wzrost odnotowano we Wrocławiu (2,04 proc. kwartalnie), a najmniejszy w Gdańsku (0,19 proc.). W stolicy przeciętnie za metr mieszkania trzeba było zapłacić 8427 zł, o 1,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

W odniesieniu do I kwartału 2018 roku we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowano wzrost średniej ceny zakupu 1 mkw. powierzchni mieszkania. Najbardziej podrożały lokale w Poznaniu (o 441 zł/mkw., 7,78 proc.), w Krakowie (o 493 zł, 7,67%) oraz w Gdańsku (o 606 zł, 9,75 proc.).

Wzrosła średnia powierzchnia użytkowa mieszkania będącego przedmiotem obrotu na rynku. W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 53,43 mkw. Największe lokale kupowano we Wrocławiu (średnia 58,5 mkw.), a najmniejsze w Krakowie (49,94 mkw.).

Michał Kisiel