DM BOŚ rekomenduje "sprzedaj" CCC

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 22 czerwca wznowili wydawanie rekomendacji dla CCC od zalecenia "sprzedaj". Cena docelowa akcji spółki została oszacowana na 58,4 zł.

Rekomendacja została wydana przy kursie 65 zł. Według szacunków DM BOŚ, koszty restrukturyzacji CCC związanej z wybuchem pandemii mogą wynieść 710 mln zł, w tym 160 mln zł w gotówce (straty KVG szacowane na ok. 50 mln zł, koszt zamknięcia sklepów w Niemczech z czynszami objętymi gwarancją ok. 80 mln zł, rezygnacja ze sponsoringu drużyny kolarskiej i restrukturyzacja części sklepów ok. 30 mln zł) oraz 550 mln zł kosztów niegotówkowych (odpisy aktywów, w tym z tytułu kredytów i zobowiązań dotyczących współpracy z HRG i KVG). Zdaniem autorki raportu, Sylwii Jaśkiewicz, koszty te mogą, ale nie muszą, być rozliczone w drugim kwartale.

DM BOŚ uważa, że sprzedaż niemieckiej działalności HRG nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a cele zakładane przy przejęciu KVG nie zostały zrealizowane, co sprawia, że CCC może pozostać jedynie graczem regionalnym. Jaśkiewicz ocenia, że spółce zależnej eobuwie również trudno będzie osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych - wskazują na to jej zdaniem nieudane próby zdobycia pozycji w Niemczech, Szwajcarii, Austrii oraz rynkach skandynawskich.

DM BOŚ prognozuje, że w 2020 roku grupa odnotuje ok. 700 mln zł straty netto. "Liczba infekcji COVID-19 pozostaje wysoka i ruch w sklepach CCC maleje. Wprawdzie nie zakładamy ogłoszenia powtórnej kwarantanny, jednak konsumenci mogą ograniczyć aktywność zakupową w nadchodzących miesiącach, a zwłaszcza na jesieni" - napisano w raporcie.

W 2021 roku broker spodziewa się wypracowania przez grupę 44 mln zł netto. "Obawiamy się, że ograniczenie wydatków przez konsumentów może odbić się negatywnie na segmencie produktów z wyższej półki cenowej, które oferuje eobuwie. Ponadto warto pamiętać, że w przyszłym roku spółka będzie musiała się zmierzyć z wyższymi kosztami sprzedaży i ogólnego zarządu niż w br. z uwagi na prawdopodobnie wyższe czynsze (przypuszczamy, że obecne negocjacje dotyczą tegorocznych stawek wynajmu) i wyższe koszty wynagrodzeń" - napisano.

Jaśkiewicz uważa, że wydatki inwestycyjne CCC wzrosną. "Rozwój wielokanałowy i rozwój e-commerce jest kosztowny i prędzej czy później CCC będzie musiała się zająć tą kwestią. Sądzimy, że zaplanowane niskie wydatki inwestycyjne mogą zahamować tempo wzrostu albo są po prostu nierealistyczne" - napisała.

"Spółka musi odnowić sklepy (wstrzymane inwestycje w br. i przyszłym roku) oraz rozbudować magazyn dla e-commerce" - dodała, wskazując jednocześnie, że konkurenci (LPP, Inditex, Zalando) wydają na rozwój znacznie więcej.

