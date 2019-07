Zabraknie miliardów euro na "Czyste powietrze". Unia nie przekaże środków

Komisja Europejska nie planuje już spotykać się z polskim rządem w celu prac nad zmianą programu "Czyste powietrze" - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". A bez tego nie będzie unijnego wsparcia finansowego dla programu.

W czerwcu Komisja alarmowała w liście do polskiego rządu, że obecnie program nie kwalifikuje się do uzyskania unijnych funduszy i „stanowi ryzyko utraty reputacji dla Komisji, Banku Światowego i polskiego rządu”. Dostaliśmy też ultimatum: albo strona polska zreformuje program i dysponowanie pieniędzmi na wymianę pieców na węgiel odda w ręce samorządów i banków komercyjnych (dziś zarządza nimi tylko NFOŚ podległy ministrowi środowiska), albo Unia na program pieniędzy nie da - czytamy w dzienniku. Zdaniem gazety, odpowiedź ministra Kwiecińskiego jest bardzo lakoniczna, co dodatkowo zdenerwowało unijnych urzędników.

Komisja miała stracić cierpliwość, bo od pół roku strona polska nie podejmowała żadnych decyzji niezbędnych dla reformy programu. Najbliższe spotkanie, zaplanowane na 4 lipca, nie odbędzie się.

Informacja z Komisji o tym, że nie spotka się z polską stroną i odwołuje Komitet Sterujący (został powołany przez polski rząd i Komisję Europejską do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących „Czystego powietrza”), miała trafić do przedstawicieli polskiego rządu, Banku Światowego, samorządowców, niezależnych ekspertów oraz urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

W oparciu o program „Czyste powietrze” Polska miała wymienić ok. 4 mln pieców, tzw. kopciuchów. Szacuje się, że na dotychczasową pomoc przy flagowym programie PiS KE wydała ok. 1 miliona euro. I więcej najprawdopodobniej nie będzie.

UE zamierzała przeznaczyć na walkę ze smogiem w Polsce miliardy euro z najnowszego budżetu, gotowa była też przekazać niewykorzystane środki z obecnej perspektywy. Bez tych pieniędzy programu nie uda się zrealizować. Obecnie bowiem NFOŚ dysponuje jedynie miliardem złotych.

Jakie błędy w programie KE zarzuca Polsce?

Program wskazuje, że przestarzałe kopciuchy mogą być wymieniane na inne kotły na węgiel, tyle że nowoczesne, oraz że dopuszczalne jest montowanie pieców węglowych w nowo budowanych domach. To mocno kłóci się z polityką Unii niefinansowania inwestycji opartych na paliwach kopalnych.

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, by osiągnąć cel programu, w ciągu roku musi być likwidowane ok. 400 tys. kopciuchów, dlatego też realizacją jego powinny zająć się samorządy i banki komercyjne, bo gwarantują one usprawnienie procesu i brak zastojów, z jakim mamy do czynienia teraz. Po dziesięciu miesiącach trwania programu udzielono niewiele ponad 20 tys. dotacji , a kolejne prawie 60 tys. czeka w długiej kolejce.

Dla Kowalskiego oznacza to, że bez unijnych funduszy programu nie uda się zrealizować. Dotychczas złożone 60 tys. wniosków o dotację ma szanse na realizację, bo NFOŚ ma miliard złotych na ten rok. Ale kolejne wnioski mogą być już zagrożone.

KWS