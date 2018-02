"Cyberpunk" będzie "pełen śmierci"

Mike Pondsmith, twórca uniwersum, na którym bazuje "Cyberpunk 2077", w niedawnym wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy na temat najnowszej gry CD Projektu.

- Musieliśmy znaleźć kogoś z tym samym pomysłem, z tą samą wizją świata. Zobaczycie, jak dużo śmierci będzie w trailerze. W oknach, gazetach, w odbiciach, porozrzucane ciała itp. To nie są rzeczy, które można zwyczajnie wytłumaczyć w grze, ponieważ powstały one w wyobraźni twórców. Ja mam jednak nadzieję, że graczom w pewnym stopniu uda się zobaczyć to, co widziałem ja, tworząc "Cyberpunka" - tłumaczył Mike Pondsmith, który udzielił wywiadu w ramach kampanii „El Futuro es One”, traktującej o przyszłości technologii. Pondsmith pochwalił także zaangażowanie deweloperów w projekt.

Powyższy film opublikowano wprawdzie po hiszpańsku, YouTube posiada jednak opcję translacji (dla chętnych do zapoznania się z oryginałem). Część obserwatorów wskazuje, że słowa Pondsmitha dotyczą starego filmu promocyjnego, część zwraca jednak uwagę, że w starym filmie nie było np. gazet. Jeżeli słowa rzeczywiście dotyczą nowego trailera, byłoby to najprawdopodobniej pierwsze publiczne wspomnienie o nowym filmie promocyjnym z ust tak ważnej osoby przy produkcji gry, jak Pondsmith.

Warto przypomnieć, że w połowie stycznia pojawiły się plotki o już grywalny "Cyberpunku" i możliwym pojawieniu się gry na targach E3, które odbędą się w czerwcu. Wprawdzie wówczas źródło było mało wiarygodne, jednak plotka ta w połączeniu ze słowami Pondsmitha daje nadzieję, że rzeczywiście już w czerwcu CD Projekt może odsłonić nowe karty dotyczące "Cyberpunka". Zdaniem informatorów serwisu gry-online.pl na targach ma się nawet pojawić grywalne demo. Póki co wiadomo tyle, że CD Projekt na E3 się pojawi. Nazwa firmy widnieje bowiem na liście uczestników prezentowanej na oficjalnej stronie targów.

Pondsmith.

Z wywiadu Pondsmitha z pewnością można też wywnioskować, że gra będzie brutalna, a raczej będzie przedstawiała brutalny świat. Taką wizję przyszłości rysuje "Cyberpunk", zdominowaną przez technologię, ale i marginalizującą człowieczeństwo. - Mam nadzieję, że jesteśmy na tyle mądrzy, by uniknąć takiego scenariusza. Walczmy o swoją przyszłość, jeżeli chcemy ją mieć - kończy wywiad