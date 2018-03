Co szósty imigrant w Polsce kupuje mieszkanie na własność

30 proc. imigrantów mieszkających na terenie Unii Europejskiej posiada mieszkanie na własność. Ci przebywający w Polsce znajdują się natomiast w czołówce tej statystyki – co szósty zdecydował się na kupno lokalu – wynika z danych Eurostatu za 2016 r.

– Coraz więcej nieruchomości jest kupowanych przez obcokrajowców. Wedle oficjalnych danych za 2016 rok ponad 6,4 tys. mieszkań i lokali użytkowych zostało sprzedanych obcokrajowcom. Największą grupę stanowią Ukraińcy, następnie Niemcy i Brytyjczycy. Trend jest rosnący i w kategorii mieszkań na stały pobyt, do zamieszkania w związku z miejscem pracy w dużych miastach, Ukraińcy będą niedługo kupowali co piąte mieszkanie dostępne na rynku – podkreślał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Piotr Puchała, prezes zarządu firmy Prestige.

W Estonii imigrant częściej kupuje mieszkanie niż rodowity Estończyk

Polska jest jednym z krajów europejskich o największym odsetku obywateli mieszkających w lokalach z prawem do własności – w 2016 roku wyniósł on 82 proc. To znacznie więcej niż w Niemczech, gdzie połowa Niemców kupuje, a druga połowa wynajmuje mieszkania – to kraj w Unii Europejskiej, który najmniej jest przywiązany do mieszkań na stałe.

Ciekawa sytuacja dotyczy Estonii – tam imigranci decydują się na zakup mieszkania częściej niż sami obywatele kraju. Wśród tej pierwszej grupy aż 85,4 proc. mieszka w wykupionych mieszkań, podczas gdy wśród rodowitych Estończyków jest to ok. 80 proc. Niemal taki sam odsetek obcokrajowców co obywateli kupuje mieszkania na Łotwie i na Litwie.

Rynek mieszkaniowy w Polsce notuje coraz większą sprzedaż dla obcokrajowców

Najmniejsza część obcokrajowców kupujących mieszkania w aktualnym miejscu zamieszkania dotyczy natomiast Słowenii, Austrii i Włoch – ok. 20 proc.

Średni odsetek obcokrajowców mieszkających w kupionych mieszkaniach na terenie Unii Europejskiej spadał w okresie 2010-2016. Jeszcze w 2010 roku ok. 45 proc. obcokrajowców pochodzących z innych krajów UE kupiło mieszkania w kraju do którego emigrowało – w przypadku obcokrajowców spoza UE odsetek ten wyniósł wtedy niewiele ponad 30 proc. W statystykach za 2016 roku odczyty wyniosły analogicznie ok. 35 proc. i 28 proc.

Odsetek obywateli i obcokrajowców z prawem własności do lokalu mieszkalnego w krajach Unii Europejskiej w 2016 r.

Pomimo spadków w ostatnich latach, rynek mieszkaniowy w Polsce sprzedaje mieszkania obcokrajowcom coraz częściej. Popyt napędzany jest głównie przez napływających do Polski obywateli Ukrainy, ale wciąż silny jest także zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych. – Obcokrajowcy celują w zakup stosunkowo drogich mieszkań, gdzie kwoty za metr kwadratowy zaczynają się od 10 tys. zł w przypadku powierzchni wykończonej do wynajmu, ale też są to ceny nawet do 30 tys. zł za specjalnie wykończone apartamenty. Gros z nich trafia później na rynek poprzez lokalnych pośredników lub firmy zawodowo zajmujące się zarządzaniem tymi nieruchomościami, a dochody z tego trafiają na konto inwestorów – tłumaczy prezes firmy Prestige.

Mateusz Gawin