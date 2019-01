Co czeka rynek gier w 2019 roku?

Czy 2019 rok przyniesie nową generację sprzętu, nowe afery i zmiany w strukturze przychodowej gigantów rynku elektronicznej rozgrywki? Kilku rzeczy możemy być niemalże pewni już dziś.

„Cyberpunk 2077” – tego może jeszcze w tym roku nie zobaczymy, ale pozostali producenci z polskiego gamedevu szykują wiele nowych tytułów – wśród nich także ogromne „Dying Light 2” od Techlandu. Nowy rok to także najpewniej dalszy ciąg polowania na praktyki hazardowe w grach online, kolejne medialne wpadki i pierwsze zapowiedzi gier na kolejną generację konsol.

Polowanie na lootboksy

Zagadnienie lootboksów – skrzynek kupowanych za prawdziwe pieniądze, które zawierają losowo generowane nagrody dla graczy w wybranych tytułach – stało się jednym z głównych tematów w ostatnim roku. Głównie za sprawą problemów prawnych, jakie generowały dla producentów gier, próbujących w ten sposób dodatkowo zarobić. Kiedyś ością niezgody pomiędzy regulatorami a deweloperami/wydawcami była brutalność, a teraz… hazard.

Pierwsze kraje już wystartowały w ubiegłym roku z oficjalnymi zakazami stosowania lootboksów. Ultimatum postawiły m.in. Holandia i Belgia . Sprawie zaczął przyglądać się nawet polski rząd. Pod lupę Ministerstwa Finansów trafiły skrzynki z gry „FIFA 19”

Belgia już zmusiła niektóre firmy do wycofania się z intratnej praktyki. Activision Blizzard usunął kontrowersyjne lootboksy z gry „Overwatch” i „Heroes of the Storm” w tym kraju. Doniesienia z kolejnych – w tym samej Polski – nie pozostawiają złudzeń. Te praktyki nie będą miały łatwo w najbliższym czasie w przypadku gier online.

Medialne wpadki będą bolały bardziej

Ostatnie, mniejsze lub większe, afery na rynku gier skutkowały niekiedy miłą niespodzianką dla graczy. Ceny gier, które znalazły się w zawierusze rozczarowania, szybko taniały. Oczywiście niestety nie zawsze cena naprawia błędy gry, o czym mogli się przekonać fani serii gier „Fallout” przy okazji premiery ostatniej odsłony multiplayerowej „Fallout 76”.

O tym, że za niedoskonałość trzeba graczom odpłacić, przekonało się także Sony przy okazji wypuszczenia na rynek miniaturowej konsoli „PlayStation Classic”. Niedociągnięcia sprzętu szybko zostały wytknięte przez graczy, a sama konsola w niecały miesiąc została przeceniona o niemalże połowę.

W przyszłym roku deweloperzy i producenci powinni bardziej skupić się na szczegółach, bo w dobie internetu nic nie umknie społeczności graczy. I konieczność naprawy swoich błędów lub obniżenia ceny to niekoniecznie najgorszy scenariusz, o czym boleśnie przekonał się Blizzard, kiedy jedna zła zapowiedź doprowadziła do przeceny jego walorów na giełdzie o prawie 1/3.

Swoją drogą najwięksi już mają spore medialne wpadki za sobą. Electronic Arts oberwało się za „Battlefronta II”, Activision Blizzard przecenił swoją zapowiedź mobilnej odsłony „Diablo”, a Bethesda Softworks liże rany po spalonym „Falloucie 76”. Ciekawe na kogo tym razem wskaże „koło fortuny”.

Zwolennicy singleplayera nie zostaną sami

Jeśli już o przenosinach „Fallouta 76” do sieci mowa, to gracze zostali zapewnieni w tym roku, że oferta dla tych, którzy z rozgrywką online niekoniecznie mają po drodze, nadal będzie mocna. Popularność e-sportu, gier typu „battle royale” sprawiła, że uwagę graczy coraz częściej przyciągają gry multiplayerowe. Sony zapowiedziało jednak, że nadal będzie inwestować w solidne tytuły z bogatymi liniami fabularnymi. A Japończycy już pokazali nie raz, że potrafią inwestować w tym względzie trafnie – „God of War”, „Marvel’s Spider-Man” czy „Detroit Become Human” to jedne z lepiej ocenianych gier tego roku, które zostały wydane właśnie przez Sony Entertainment.

W tym kierunku zbroi się także Microsoft. Pisaliśmy o tym przy okazji artykułu: „Microsoft zbroi się na wojny gier”. Ubiegły rok minął gigantowi z Redmond pod znakiem wielu przejęć znanych studiów deweloperskich – w tym choćby Obsidian Entertainment, jednego z mocnych przedstawicieli producentów gier z gatunku RPG. Firma chce odbić się po przegranej z Sony w aktualnej generacji konsol i zapewnić graczom spore zaplecze ekskluzywnych tytułów, które zachęcą ich do sięgnięcia właśnie po konsole Xbox.

Być może w 2019 roku nie dostaną jeszcze żadnej gry, ale z pewnością pojawią się już pierwsze zapowiedzi.

Na nową generację konsol jeszcze poczekamy

Wynika to choćby z tego, że Microsoft pewnie będzie czekał z gorętszymi premierami już na kolejną generację konsol. Ta jednak raczej nie pojawi się w tym roku. Sony raczej celuje z premierą najwcześniej w 2020 rok. Microsoft na razie uchylił jedynie rąbka tajemnicy co do tego, w co będzie inwestował przy okazji kolejnego sprzętu. Nowa konsola ma wspierać granie w chmurze.

Po Nintendo natomiast możemy spodziewać się rewizji Switcha. „Wall Street Journal” opublikował w ubiegłym roku informację o tym, że firma z Kyoto wypuści na rynek nową wersję swojej hybrydowej konsoli. Wciąż jednak nie wiele o niej wiadomo. Mało kto spodziewa się, że sprzęt otrzyma mocniejsze podzespoły od swojego starszego brata – zmiana ma dotyczyć głównie lepszej jakości ekranu i wytrzymalszej baterii.

Dr Serkan Toto – specjalista rynku gier, który z dużą szczegółowością analizuje poczynania Nintendo, twierdzi, że w tym roku możemy zobaczyć nie jedną, a dwie nowe wersje Nintendo Switcha. Zgodną z poprzednimi zapowiedziami miałaby być wersja Switch Pro, a obok niej pojawiłaby się tańsza odsłona. Miałaby ona wypełnić lukę po 3DS-ie, którego wygaszanie zbliża się coraz bardziej.

Dobre, bo polskie

Kolejna polska gra, która najbardziej rozgrzewa nastroje wśród graczy, to „Cyberpunk 2077”, ale prawdopodobieństwo, że gra trafi na półki w tym roku, jest wciąż niewielkie. Pomimo że niektórzy analitycy wróżą jej premierę na koniec roku. Z pewnością jednak pojawi się znacznie więcej materiałów promocyjnych.

Do premiery swojej gry przygotowuje się jednak inny gigant polskiego game devu – Techland. Firma zapowiedziała, że druga odsłona „Dying Light” trafi do sprzedaży do końca roku. Jej zapowiedź z zeszłorocznych targów E3 wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród społeczności graczy, a sam producent chce nią dokonać ewolucji gatunku – do projektu zaangażowano Chrisa Avellone, znanego w branży jako mistrza nieliniowych historii. To właśnie kreacja świata i niezliczone jej ścieżki mają być potęgą „Dying Lighta 2”.

Poza tym oczywiście nie zabraknie kolejnych. Jak podsumowała redakcja serwisu Graczpospolita.pl, w 2018 roku polskie studia deweloperskie opublikowały ponad 250 gier, a ten rok zapowiada się na jeszcze bardziej owocny. Najciekawsze pozycje zebrali w cyklu „60 polskich gier, w które zagramy w 2019 roku”.

W końcu dowiemy się także nieco więcej o "Witchfire" od The Astronauts - projektu Adriana Chmielarza. Być może i People Can Fly uchyli w końcu rąbka tajemnicy, jaką owiany jest nadchodzący shooter, który wyda japoński Square-Enix.

W powyższym zestawieniu mogłoby jeszcze znaleźć się (tak przynajmniej planowano) uwolnienie zatorów na chińskim rynku. W związku z wymianą władz w instytucji nadzorującej rynek rozrywki wstrzymano na wiele miesięcy pozwolenia na dopuszczenie nowych gier do sprzedaży. W efekcie w stanie zawieszenia czekały bardzo popularnie na świecie gry pokroju „Monster Hunter: World” czy „PUBG”. Tuż po nowym roku pojawiła się jednak informacja, że Chiny odmroziły gry, co jest bardzo dobrą informacją także dla polskich producentów.

Mateusz Gawin