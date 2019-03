CI Games z najwyższą stratą w historii

Producent gier CI Games pokazał najwyższą stratę roczną w historii. Wyraźnie wzrosło także zadłużenie spółki, które ma umożliwić sfinansowanie kolejnych produkcji.

W 2018 roku CI Games miało ponad 22 mln złotych straty netto, co jest najgorszym wynikiem tej spółki od początku jej giełdowej historii, a więc aż od 2006 roku. Bardzo słabe okazały się ponadto przychody ze sprzedaży, które wyniosły ok. 22 mln złotych i były najniższe od ponad dziesięciu lat. W spółce doszło ostatnio także do wielu zwolnień, a zespół liczący wcześniej ponad 100 osób składa się obecnie jedynie z około 30 specjalistów.

Wynik netto to nie wszystko

Inwestorzy zdają się jednak nie być tym zbytnio zaskoczeni, a kurs CI Games dziś się niemal nie zmienił. Zatem pomimo niedawnych dynamicznych wzrostów, akcje producenta gier wciąż są o ponad 60 proc. poniżej szczytów z października 2016 roku.

„Rok 2018 uważam za bardzo udany. Dokonaliśmy szeregu znaczących zmian i na dziś posiadamy dużo mocniejsze fundamenty oraz realny potencjał, aby nasze wyniki finansowe w latach kolejnych były znacząco lepsze od historycznie najlepszych” – twierdzi mimo wszystko Marek Tymiński, prezes CI Games.

I o ile słowa prezesa są dość mocno na wyrost, to sytuacja spółki rzeczywiście zdaje się nie być tak fatalna, jak to pokazują powyższe dane. Słabość przychodów wynika bowiem z tego, że w 2018 r. nie miała miejsca żadna premiera. Za zrealizowane przychody odpowiada zatem wyłącznie sprzedaż starszych produkcji z serii „Sniper” i „Lords of the Fallen”.

Z kolei historycznie najwyższa strata z ubiegłego roku w dużej mierze jest efektem dokonania jednorazowej korekty wartości prac rozwojowych. Odpisy z tego tytułu sięgnęły aż 15 mln złotych, z czego 12,2 mln dotyczyło gry „Sniper Ghost Warrior 3”, a 2,8 mln wersji mobilnej „Lords of the Fallen”. Oczywiście operacje te nie są niczym dobrym, a i bez nich CI Games pokazałoby stratę, jednak bez tego sytuacja nie wyglądałaby już aż tak tragicznie.

O tym natomiast, że w tej chwili nie jest tak najgorzej, świadczą dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8,8 mln zł), które pokazują, ile rzeczywiście wpłynęło gotówki do spółki z podstawowej działalności spółki.

Niepokoi „życie na kredyt”

Jedną z tych rzeczy, która w działalności CI Games wzbudza najwięcej zastrzeżeń jest sposób finansowania. Zagrożenie w szczególności można dostrzec po porównaniu do innych spółek z branży. Pewnym standardem wśród producentów gier stało się posiadanie sporych zasobów gotówki, która potrafi na dość długo zabezpieczyć spółki w razie jakiejkolwiek nieudanej produkcji czy większych opóźnień. Szczególnie to widać wśród tych producentów, którzy wydają gry rzadziej (np. CD Projekt, 11 bit), gdzie nikt nie stawia wszystkiego na jedną kartę. Środków finansowych jest tam bowiem na tyle dużo, że w zupełności może ich wystarczyć na dalsze funkcjonowanie nawet w przypadku kompletnie nieudanej gry.

Zupełnie inne podejście zdaje się mieć tu CI Games, które wbrew wszelkim trendom branżowym postanowiło finansować się długiem. Już teraz podpisano z tego tytułu m.in. umowę na kredyt odnawialny w wysokości 30 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie produkcji nowych tytułów. Gdyby produkcje te się nie udały, może to stać się zatem najpoważniejszym zagrożeniem dla spółki. Dodatkowo smaczku tu także dodają wprowadzane do obrotu już 8 kwietnia kontrakty terminowe na CI Games. Pozwolą one zarabiać nie tylko na giełdowych wzrostach tej spółki, ale również na jej spadkach.

Adam Hajdamowicz