Prezes: CD Projekt jest zadowolony z przedsprzedaży „Cyberpunka 2077”

CD Projekt jest „dużo bardziej zadowolony” z przedsprzedaży gry „Cyberpunk 2077” niż miało to miejsce w przypadku „Wiedźmina 3” – poinformowali przedstawiciele zarządu spółki. Spółka pracuje obecnie nad trzema projektami związanymi z „Cyberpunk 2077”, z których jednym jest „główna wersja gry”.

„Jesteśmy dużo bardziej zadowoleni (niż z przedsprzedaży ‘Wiedźmina 3’ – PAP). Przy czym (…) trzeba być ostrożnym w wyciąganiu wniosków, bo preordery (przedsprzedaż) ‘Wiedźmina 3’ ruszały w momencie, kiedy gra nie była tak ‘nahajpowana’ jak Cyberpunk 2077. Do tego okres (od startu przedsprzedaży – PAP) jest krótki, to jest mała próba statystyczna” – powiedział prezes Adam Kiciński podczas poniedziałkowej konferencji. „Porównując te 2-3 tygodnie (przedsprzedaży – PAP) z ‘Wiedźminem 3’ jest duża różnica" – dodał.

Przedsprzedaż gry „Cyberpunka 2077” na wszystkie platformy ruszyła po czerwcowej prezentacji gry na targach E3.

Prezes podał w poniedziałek, że jak dotąd w przedsprzedaży cyfrowej „bardzo mocny” jest rynek chiński. Kiciński poinformował, że studio pracuje obecnie nad trzema projektami związanymi z „Cyberpunk 2077”, z czego jednym jest podstawowa wersja gry.

„Pracujemy nad trzema rzeczami związanymi z ‘Cyberpunk 2077’, jedna to główna gra. To są trzy zespoły (…) Jeden z nich liczy 40 osób, ten we Wrocławiu” – powiedział. Dodał, że pozostałe dwa zespoły liczą łącznie ok. 400 osób.

CD Projekt nie planuje zwiększania nakładu edycji kolekcjonerskiej gry, pomimo że został on wyprzedany na głównych rynkach. Zarząd podał, że rentowność edycji kolekcjonerskiej jest niższa niż w przypadku zwykłej kopii gry.

Kiciński spodziewa się, że w pierwszym roku od premiery udział sprzedaży „Cyberpunka 2077” na komputery PC może być niższy niż miało to miejsce w przypadku „Wiedźmina 3”. W roku premiery „Wiedźmina 3” (2015) 31 proc. sprzedanych egzemplarzy gry stanowiły kopie na komputery osobiste.

„Jakbym miał strzelać, to może będzie troszeczkę mniejszy (udział sprzedaż na PC – PAP), bo dwa procesy będą wspierały konsole – wzrosła baza (urządzeń – PAP) znacznie od 2015 roku, plus seria ‘Wiedźmin’ była historycznie związana mocniej z komputerami PC” – powiedział.

Zarząd CD Projektu ocenia z kolei, że udział sprzedaży cyfrowych wersji „Cyberpunka 2077” może być większy niż w przypadku trzeciej części „Wiedźmina”. „Myślę, że może z tych niecałych 30 proc. (w roku premiery „Wiedźmina 3” – PAP) dojdzie do 40-50 proc.” – powiedział wiceprezes Piotr Nielubowicz.

Spółka planuje zaprezentować w sierpniu na targach Gamescom w Kolonii te same elementy gry, które były pokazywane na imprezie E3 w czerwcu. Pod koniec sierpnia nowy fragment rozgrywki ma zostać publicznie zaprezentowany na targach PAX West w Seattle. „Mocnej dawki (nowych informacji o grze – PAP) należy spodziewać się na początku przyszłego roku, kiedy pojawi się preview” – powiedział prezes.

