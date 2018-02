Brak raportu? Nic nie szkodzi, z GPW i tak cię nie wyrzucą

Wiele się mówi o przestrzeganiu prawa, ustaw, regulaminów. Jak widać, nie dotyczy to jednak spółek na polskiej giełdzie. Na GPW nie brakuje bowiem podmiotów, które choć notorycznie nie publikują swoich raportów, to nie ponoszą z tego powodu żadnych konsekwencji. Rekordziści potrafią „chować” sprawozdania roczne nawet przez kilka lat.

Wczoraj GPW zawiesiła obrót akcjami spółek New World Resources, JJ Auto, Sadovaya Group oraz HFT Group. Tak naprawdę jest to jednak jedynie przedłużenie okresu zawieszenia tych spółek, dla których jest to kara za notoryczne „zapominanie” o publikacji sprawozdań finansowych.

O ile w przypadku spółek Sadovaya czy New World mamy (póki co) tylko do czynienia z nieopublikowanym raportem za jeden rok (2016), to już u pozostałych wygląda to znacznie gorzej. Fenghua nie publikuje raportów o rok dłużej, natomiast JJ Auto nie pokazało wyników nawet za 2014 rok! A trzeba przecież pamiętać, że sezon wynikowy za 2017 rok już trwa i jak tak dalej pójdzie, to zaległości w raportowaniu mogą niedługo już sięgnąć 4 lat. Najgorsze jest to, że podobnych przykładów na GPW nie brakuje, a tutaj wymienione spółki są zaledwie kilkoma z wielu.

Zawieszony, nie wykluczony

Jak ważne są same raporty finansowe na giełdzie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Stanowią one podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych, a wszelkie ukrywanie wyników w szczególności działa na niekorzyść akcjonariuszy mniejszościowych. „Duzi gracze” często mają dostęp do informacji bezpośrednio ze spółek, a całkowity brak raportowania jeszcze bardziej powiększa przepaść pomiędzy nimi a zwykłym Kowalskim.

Co jednak robi w tej sprawie GPW? Oprócz ponagleń i w efekcie zawieszenia obrotu danymi akcjami, to w zasadzie nic. W przypadku tak dużej obojętności ze strony spółek na wszelkie upomnienia, przecież naturalną rzeczą wydawałoby się całkowite wykluczenie z giełdy. Jasno pozwala na to regulamin GPW, który mówi, że zarząd giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego m.in. „jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie”, a także „jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu”.

Tego typu podmioty nie dość, że w zasadzie niepotrzebnie ciągle znajdują się na liście spółek giełdowych (na co nie zasługują), to tak naprawdę swoją obecnością działają na szkodę właśnie głównie samej GPW. Jak bowiem można mówić o reputacji giełdy, na której spółki potrafią nie publikować raportów już od kilku lat?

Co w takim razie stoi na przeszkodzie przed wykluczeniem? Teoretycznie mówi się, że „dobro inwestorów”, usunięcie danej spółki z giełdy mogłoby zostać źle odebrane przez jakąś część akcjonariuszy, którym odebrałoby się w ten sposób możliwość sprzedaży udziałów. Argument ten jest jednak wyjątkowo słaby, jeżeli mówimy o podmiotach zawieszonych już od kilku lat (np. ostatnia transakcja na akcjach JJ Auto została zawarta 4 maja 2015 roku). Nagłe obudzenie się spółki i rozpoczęcie publikowania raportów sprzed iluś lat wstecz graniczy niemal z cudem i nikt przy zdrowych zmysłach już chyba nie wierzy, że jeszcze będzie można tymi akcjami normalnie handlować. Może zatem czas w końcu wziąć się za giełdowe porządki i „wymieść nieco śmieci”?

Jednym z niewielu wyjątków od reguły (i zarazem pozytywnym przykładem) jest tu historia z Cash Flow, spółki z sektora wierzytelności, która również wielokrotnie była ponaglana o niepublikowanie raportów. W tym przypadku spółka została jednak wykluczona z giełdy, choć żeby tak się stało, musiała interweniować nawet Komisja Nadzoru Finansowego.

Adam Hajdamowicz