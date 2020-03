Bolt ze zniżką na Dzień Kobiet. Wyniesie tyle, ile luka płacowa

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Bolt, firma oferująca przejazdy, z tej okazji zaoferuje wszystkim paniom przejazdy ze zniżką. Wyniesie ona tyle, ile luka płacowa między kobietami i mężczyznami.

Bolt poinformował na swojej stronie internetowej i w social mediach, że z okazji Dnia Kobiet oferuje paniom zniżkę na kolejne pięć przejazdów. Będą one tańsze o 19,9 proc. od ceny regularnej - tyle, ile w 2018 roku według raportu GUS-u wyniosła luka płacowa między kobietami a mężczyznami w Polsce.

Czym jest luka płacowa? To różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Luka płacowa ze względu na płeć to różnica pomiędzy średnimi stawkami godzinowymi brutto, które otrzymują kobiety i mężczyźni. Oblicza się ją na podstawie wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio pracownikom przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Pod uwagę brane są tylko firmy zatrudniające przynajmniej dziesięć osób. Ten sposób obliczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie bierze pod uwagę wszystkich czynników, które mogą odgrywać rolę, takich jak poziom wykształcenia, ilość przepracowanych godziny, rodzaj pracy, przerwy w karierze lub praca w niepełnym wymiarze godzin. Ale pokazuje, że w całej UE kobiety generalnie zarabiają mniej niż mężczyźni. źródło: Parlament Europejski

"Mówi się, że w Polsce różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są stosunkowo niewielkie. To nie do końca prawda. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w październiku 2018 roku było o 19,9 proc. wyższe niż kobiet. Naszym zdaniem to nie jest ani mało, ani w porządku. Wiemy, że żaden rabat nie rozwiąże problemu, ale budowanie świadomości to pierwszy krok do zmian" - informuje firma.

Jak skorzystać ze zniżki? Należy zrobić selfie, dodać je na instastory, oznaczyć na nim przewoźnika i opatrzyć hasztagiem #19i9. W niedzielę Bolt roześle kody rabatowe w prywatnych wiadomościach na kolejne pięć przejazdów.

DU