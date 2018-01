Bolączki w urzędach: formalności i załatwianie spraw po znajomości

To, co cenimy w pracy urzędów, to godziny ich otwarcia i możliwość załatwienia niektórych spraw przez internet. Na ogół pozytywnie oceniamy ich strukturę i rozwiązywanie problemów obywateli. Negatywnie wyrażamy się natomiast o formalnościach i o znajomości swoich praw wśród klientów urzędów.

Według nowego badania CBOS, polskie urzędy funkcjonują lepiej niż pięć lat temu. Więcej osób uważa obecnie, że instytucje te są nakierowane na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów oraz że działają sprawnie i realizują swoje zadania szybko i terminowo.

- W porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w 2012 roku poprawiły się oceny we wszystkich ośmiu wymiarach funkcjonowania urzędów, których dotyczyło pytanie. W największym stopniu dotyczy to możliwości załatwienia spraw urzędowych przez internet, nakierowania urzędów na rozwiązywanie problemów obywateli oraz sprawnego, szybkiego, terminowego realizowania zadań. Warto też jednak dodać, iż oceny z 2012 roku były gorsze niż te w roku 2007, do których zbliżyły się obecne - mówi Barbara Badora w opracowaniu raportu.

44 proc. respondentów dostrzega polepszenie funkcjonowania polskich urzędów, a o pogorszeniu się sytuacji opowiedziało się 11 proc. badanych. 37 proc. nie widzi żadnych zmian w pracy instytucji, a co 9 Polak nie potrafił zająć w tej sprawie stanowiska. Zdecydowanie gorzej oceniamy niedostateczną wiedzę klientów urzędów oraz brak znajomości zasad podejmowania decyzji w instytucjach. Badani wskazali, że klienci nie wiedzą, jakie prawa im przysługują.

Respondenci zostali również poproszeni o sumaryczną ocenę jakości obsługi w urzędach na skali od 1 do 10, na której 1 oznaczało karygodną postawę wobec interesantów, a 10 idealną. Średnia w 2017 roku wyniosła 5,84 i, choć różnice w poszczególnych latach nie są duże, była to najwyższa ocena w porównaniu do poprzednich wyników.

Co sądzimy o pracy polskich urzędników? Najczęściej wyrażamy się o nich pozytywnie. Trzy czwarte respondentów uważa, że większość urzędników to osoby życzliwe wobec klientów, niewiele mniej wskazało, że pracownicy na ogół znają się na swoim zajęciu, a ponad połowa uważa, że pracują oni z zaangażowaniem, poświęcają dużo uwagi interesantom. Najpoważniejszym zarzutem, jaki pada pod adresem urzędników, jest załatwianie spraw po znajomości lub przez protekcję.

Polacy oceniają, że w kraju pracuje zbyt wielu urzędników. Taką opinię wyraziło 54 proc. zapytanych, jednak w porównaniu do wyników z 2012 proc. wzrósł udział osób, które uważają, że ich liczba jest odpowiednia - z 14 proc. do 26 proc.

Źródło:

WSZ