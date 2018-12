Bezrobocie uderzyło w ścianę

Stopa bezrobocia przestała spadać, osiągając poziom, poniżej którego bardzo trudno będzie zejść. Pula bezrobotnych, których można łatwo zatrudnić, jest już bardzo mała.

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 proc. z 5,7 proc. w październiku. Ze względu na duże wahania tej stopy między porami roku, wyciągać wnioski można tylko na podstawie danych wyrównanych sezonowo, czyli po wyeliminowaniu przejściowych wahań. SpotData szacuje, że tak liczona stopa bezrobocia wynosi 6 proc. i od września pozostaje bez zmian.

Za zatrzymanie trendu spadkowego odpowiadają dwa czynniki: spowolnienie popytu na pracę w wyniku słabszej sprzedaży eksportowej oraz ograniczenia w podaży pracowników. Ten drugi czynnik jest prawdopodobnie bardziej istotny. Im mniejsza jest liczba bezrobotnych, tym trudniej znaleźć wśród nich osoby o profilu zgadzającym się z zapotrzebowaniem pracodawcy. Ponadto, zawsze jest też jakaś grupa pracowników, którzy w danym momencie poszukują pracy.

Polska jest w tym momencie krajem o czwartej najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej (po Czechach, Niemczech, Holandii/Malcie; porównanie na podstawie nieco innej metodologii niż bezrobocie rejestrowane).

– pod tym względem Polska jest wyraźnie poniżej średniej unijnej. Dużo jest osób, które po prostu nie szukają pracy, bo albo nie widzą szansy na jej znalezienie, albo nie rozważają już takiej możliwości, albo nie są w stanie pracować np. ze względów zdrowotnych. Gdyby stopa zatrudnienia w Polsce była taka jak w Szwecji, liczba pracowników byłaby aż o 2,5 mln wyższa niż obecnie.

Ignacy Morawski