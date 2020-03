Najbogatsi ludzie świata stracili 444 mld dol. przez koronawirusa

O 444 mld dolarów stopniały majątki 500 najbogatszych ludzi świata - donosi Bloomberg. Tak duże straty to efekt obaw w związku z koronawirusem rozprzestrzeniającym się na świecie.

Koronawirus rozpanoszył się na światowych rynkach i trzęsie portfelami, zwłaszcza najbogatszych ludzi świata. Jak donosi Bloomberg, ubiegłotygodniowa bessa na światowych rynkach, zwłaszcza amerykańskim, zniwelowała 78 mld dolarów zysków wypracowanych od początku roku przez spółki należące do 500 najbogatszych ludzi świata. Ich straty są jednak znacznie większe.

Najwięcej, ok. 11,9 mld dolarów (ok. 46,4 mld zł) straciły na wartości akcje Jeffa Bezosa, właściciela Amazona. O 10 mld dolarów (ok. 39 mld zł) stopniał majątek założyciela Microsoftu, Billa Gatesa, a o 9,1 mld dolarów (ok. 35,5 mld zł) stracił najbogatszy Europejczyk, Bernard Arnault, właściciel koncernu LVMH, do którego należą m.in. marki: Louis Vuitton, Sephora i TAG Heuer.

Elon Musk, 25. na liście najbogatszych ludzi świata, zanotował czwartą największą stratę. Stało się tak głównie za sprawą spadków należącej do niego Tesli.

Jak zauważa agencja Bloomberga, na minusie w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem znalazło się ok. 80 proc. miliarderów.

MKZ