Banki w Polsce. 10 faktów, które musisz znać

Która nacja zakłada najwięcej kont w polskich bankach? Czy największe banki rosną najszybciej? W którym banku najwięcej klientów wybiera bankowość mobilną? Podsumowujemy najnowszy raport PRNews.pl „Polska bankowość w liczbach”.

Przejęcia i fuzje, kurczenie się sieci placówek i zatrudnienia, rewolucja technologiczna, przesunięcia na rynku kont i kart – bankowość zmienia się na naszych oczach. Co kwartał redakcja PRNews.pl zbiera z banków szczegółowe informacje m.in. na temat kont, kart bankowości internetowej i mobilnej, które dokumentują najważniejsze przemiany.

Łącznie w raporcie „Polska bankowość w liczbach” omawiamy 16 obszarów tematycznych. Sprawdzamy, które banki mają najwięcej klientów, do których banków chodzą oni najchętniej zakładać konta czy zaciągać kredyty mieszkaniowe. Dane liczbowe na temat sektora bankowego można też znaleźć w raportach publikowanych przez NBP, KNF czy ZBP. Tam jednak są one podawane zbiorczo, bez rozbicia na poszczególne banki.

1. Średnie banki rosły najszybciej.

Największym bankiem w Polsce pod względem aktywów jest PKO Bank Polski – zgromadził ponad 300 mld zł. W ostatnim roku pokaźne wzrosty odnotowały jednak mniejsze instytucje, a wszystko za sprawą przejęć konkurentów. Aktywa BNP Paribas wzrosły o ponad 50 proc., zaś należące do Santander Bank Polska - o niemal 35 proc.

W tym czasie bilans kilku najmniejszych instytucji się skurczył. Np. Idea Bank odnotował spadek o 14 proc. Pierwsza trójka (PKO BP, Bank Pekao, Santander) dysponuje aktywami przekraczającymi łącznie 670 mld zł. To tyle, ile zgromadziły łącznie wszystkie pozostałe instytucje wymienione w zestawieniu.

2. Jeden bank ma już 10 mln klientów.

Na rynku bankowości detalicznej wyrósł prawdziwy gigant. W I kwartale 2019 r. PKO Bank Polski (łącznie z marką Inteligo) obsługiwał 10,2 mln klientów indywidualnych. W ciągu kwartału powiększył tę liczbę o ponad 890 tys.

3. Banki obsługują prawie 800 tys. obcokrajowców.

PKO BP dzieli olbrzymi dystans od konkurentów. Bank Pekao (drugi w kolejności pod względem liczby klientów indywidualnych) i ING Bank Śląski (trzeci) łącznie obsługują mniej użytkowników niż instytucja prowadzona przez Zbigniewa Jagiełło.

W ciągu roku w bankach biorących udział w zestawieniu przygotowywanym przez PRNews.pl liczba klientów-obcokrajowców wzrosła o ponad 13 proc. Co ciekawe, najwięcej z nich nie obsługuje wcale największy bank. Ponad 184 tys. osób wybrało Santander Bank Polska, który dzierży palmę pierwszeństwa pod tym względem.

Najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy. Tak jest w każdej z wymienionych instytucji. Na drugim miejscu znajdują się najczęściej Białorusini.

4. Cztery banki prowadzą ponad połowę wszystkich kont osobistych.

Na koniec marca 2019 r. banki uniwersalne prowadziły 33,1 mln rachunków typu ROR. W ciągu roku przybyło 1,7 mln kont. W czołówce znajdują się PKO Bank Polski (7,5 mln) i Bank Pekao (4,1 mln). Na dalszych miejscach trwa zażarta walka – bardzo zbliżoną liczbą kont (powyżej 3 mln) mogą się pochwalić mBank, Santander i ING Bank Śląski.

Cztery banki najbardziej aktywne na rynku kont osobistych odpowiadają za ponad połowę wszystkich rachunków ROR. O silnej pozycji PKO BP może świadczyć fakt, że prowadzi on tyle kont, ile łącznie mają Alior Bank, BNP Paribas, eurobank, Getin Noble Bank, Credit Agricole i Bank Pocztowy.

5. Mniejsze banki są silne na rynku kart kredytowych.

W I kwartale 2019 r. banki ankietowane przez PRNews.pl prowadziły łącznie 6,07 mln kart kredytowych. To prawie o połowę mniej niż w najlepszych czasach plastikowego kredytu. Liczba kart jednak rośnie – tylko w pierwszych trzech miesiącach roku przybyło ich ponad 41 tys.

Specyfiką rynku kart kredytowych jest silna pozycja mniejszych banków. Citi Handlowy prowadzi tylko 259 tys. rachunków osobistych, ale aż 673 tys. kredytówek. To daje mu trzecią pozycję. Wyróżnia się pod tym względem również Credit Agricole (620 tys. kart) i Santander Consumer Bank (468 tys.).

6. Ponad 15 mln klientów aktywnie korzysta z bankowości internetowej.

Banki ankietowane przez PRNews.pl posiadają łącznie niemal 36 mln użytkowników, którzy podpisali umowę pozwalającą na korzystanie z bankowości internetowej. W ciągu roku liczba ta zwiększyła się o ponad 3 mln.

7. Nic nie rośnie tak szybko jak bankowość mobilna.

Co najmniej raz w miesiącu na swoje konto osobiste loguje się łącznie prawie 15 mln klientów. Największą liczbą „internetowych” klientów mogą pochwalić się PKO BP, mBank i ING Bank Śląski. Kolejność jest zatem inna niż wynikałoby to z liczby prowadzonych ROR.

W ciągu roku bankom przybyło 2,4 mln użytkowników, którzy chociaż raz w miesiącu logują się z użyciem urządzenia mobilnego. Aktywnych klientów bankowości mobilnej jest już 12 mln – to dwukrotnie więcej niż zaledwie 3 lata temu.

Klienci banków wykonują coraz więcej operacji finansowych za pomocą smartfonów. W pierwszym kwartale dokonali ponad 100 mln transakcji (przelewów, doładowań telefonów, przelewów p2p, etc.). Dla porównania w pierwszym kwartale 2018 r. transakcji finansowych odnotowano „zaledwie” 54 mln.

8. Ponad połowie użytkowników aplikacji bankowych nie potrzeba nic więcej.

Spośród 8,4 mln użytkowników aplikacji mobilnych już 4,3 mln jest klientami "mobile only". To osoby, które do obsługi swoich finansów używają wyłącznie smartfonów. Nie logują się w tym celu do bankowości internetowej.

Ponad 1,1 mln klientów tego typu ma największy polski bank – PKO BP. Liczba ta niemal podwoiła się w ciągu roku. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski, a na trzecim – Bank Millennium. Drugi pod względem liczby prowadzonych kont osobistych bank (Bank Pekao) jest dopiero szósty, jeśli wziąć pod uwagę tylko mobilnych użytkowników.

9. Przez rok przybyło milion kart „w telefonie”.

Z danych udostępnionych przez 12 banków wynika, że na koniec I kw. 2019 r. aktywnych kart podpiętych do cyfrowych portfeli było blisko 1,8 mln. To o 300 tys. więcej niż w grudniu 2018 r. i aż o milion więcej niż rok temu.

W rzeczywistości płacących mobilnie kartami jest zapewne znacznie więcej. Banki nie podają danych dotyczących liczby użytkowników Apple Pay. Przypomnijmy, że schemat ten zadebiutował w Polsce zaledwie rok temu.

10. Bankom ubywa placówek i pracowników.

Jak wynika z danych zebranych przez PRNews.pl w ciągu roku banki zamknęły 374 oddziały własne i zmniejszyły sieć placówek partnerskich o 133 punkty. Największą siecią własną może pochwalić się PKO Bank Polski, który posiadał na koniec I kw. 2019 r. 1145 oddziałów. Placówek partnerskich najwięcej ma Bank Pocztowy – 4600.

Większość banków w ciągu roku zmniejszyła liczbę etatów. Wyjątek stanowiły banki, które przejmowały konkurentów (Santander Bank, BNP Paribas) oraz mBank i Bank Millennium. Największym bankowym pracodawcą pozostaje PKO Bank Polski (24,2 tys. etatów).

Michał Kisiel