Ardanowski: zakończono tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej

Zakończono tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, która zostanie dokapitalizowana przez Skarb Państwa; jej trzonem ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier - ogłosił w niedzielę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

"Zadanie związane z utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie wspierała rolnictwo (...) chcę dzisiaj ogłosić zrealizowanie tego zadania" - powiedział Ardanowski. Dodał, że po analizach podjął decyzję, że trzonem Grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier.

"Ta perła wśród polskich przedsiębiorstw rolnych, utworzona przez moich starszych kolegów z Gabrielem Janowskim na czele, radzi sobie dobrze. Jest znakomitym przykładem, że państwowe w porozumieniu z rolnikami, z pracownikami nie musi być synonimem dziadostwa, złego zarządzania, złodziejstwa i bezradności" - mówił.

Poinformował, że spółka zostanie dokapitalizowana przez Skarb Państwa, co - jak wyjaśnił - zostało uzgodnione z rolnikami, akcjonariuszami, pracownikami i władzami spółki.

"Zostaną jej powierzone te zakłady, które będą niezbędne do odpowiedniej realizacji stabilizowania rynków. Ta spółka będzie tym naszym holdingiem narodowym. Jestem przekonany, że tak jak Krajowa Spółka jest tą perłą, to wzmocniona o te podmioty, które będą jej przekazane, o inne podmioty, które może będą skupione z rynku, będzie diademem pereł, które pozwolą państwu również skutecznie ustabilizować rynki rolne" - zapowiedział.

Podczas przemówienia w Spale minister Ardanowski mówił również, że od 17 września ruszy składanie wniosków na retencję i nawodnienia w gospodarstwach. Z kolei na przełomie września i października mają ruszyć programy pomocy suszowej. "Proszę wszystkich, którzy opóźniają szacowanie strat, by to przyspieszyli" - apelował.

Utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej – narodowego holdingu, którego zadaniem ma być stabilizacja, promocja i regulacja rynku rolno-spożywczego - zostało zapowiedziane w 2018 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Według wcześniejszych deklaracji szefa resortu rolnictwa, Grupa ma być "strukturą efektywną ekonomicznie, działającą w zgodzie z mechanizmami unijnymi i podejmującą działania w przypadku drastycznych spadków cen, stabilizująca rynki, a także działającą w kierunku rozszerzania eksportu i promocji, przyczyniającą się do przekierowywania produkcji w kierunku innowacyjności".

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (KSC S.A.) jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. W skład koncernu wchodzi siedem cukrowni zlokalizowanych na terenie pięciu województw oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku.

Budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. (PAP)

autorzy: Małgorzata Werner-Woś, Agnieszka Grzelak-Michałowska

mww/ agm/ wj/